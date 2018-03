El Gobierno prevé que los PGE se aprueben a finales de junio pero Cs no descarta una enmienda a la totalidad El partido de Rivera sigue endureciendo su posición negociadora, mientras los grupos parlamentarios creen que el 28 de junio los Presupuestos estarían aprobados definitivamente si el Gobierno logra cerrar sus alianzas

El calendario para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018 empieza a clarificarse, aunque las alianzas del Gobierno plantean salvedades, en Moncloa miran ahora con mucho más optimismo el futuro de los Presupuestos de 2018. En La Moncloa confían en reeditar el acuerdo del año pasado, cuando aprobaron las cuentas públicas de 2017 a finales de junio, con un resultado justísimo en el Congreso y el apoyo de siete partidos: PP, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canarias, UPN y Foro Asturias.

Las conversaciones se mantienen a distintos niveles, y la negociación con el PNV está desbloqueada: el 155, aseguran fuentes del Gobierno, ha dejado de ser un elemento de discordia con los nacionalistas vascos, que han comprendido que si sigue vigente en Cataluña es por los independentistas, incapaces hasta ahora de ponerse de acuerdo y formar un Gobierno legal.

Descongelados los contactos con el PNV, el resto del camino se ve más llano. En el Ejecutivo no creen que Ciudadanos se quede fuera de un pacto que daría estabilidad a España hasta el año 2020. Hay ministros que se quejan del doble lenguaje de Rivera y los suyos, que están mucho más cerca del Gobierno en privado que en público, pero precisamente por eso confían en que se imponga una posición de Estado.

En el Congreso diferentes grupos parlamentarios apuntan que la fecha para tener aprobadas las cuentas una vez vaya al Senado y vuelva al Congreso podría ser el 28 de junio. Rajoy fijó el martes 27 de marzo como fecha para la aprobación del proyecto de ley en un Consejo de Ministros extraordinario. Con este calendario consiguen que el debate de las enmiendas de totalidad sea posiblemente a principios de mayo, en una repetición casi calcada de las fechas del año pasado. Para ese momento es probable que se haya formado un Gobierno autonómico en Cataluña dentro de la ley, y el 155 esté desactivado, lo que quitaría presiones a las negociaciones sobre los posibles vetos. Las cuentas de 2017 se aprobaron de forma definitiva en el Senado el 25 de junio, y en esta ocasión las fechas serán similares. El Gobierno quiere dejar el camino despejado para celebrar el primer debate sobre el estado de la nación de la legislatura al comienzo del verano, con la situación en Cataluña más encauzada, los Presupuestos aprobados y con un horizonte de estabilidad asegurada.

Pero desde Ciudadanos se endurece la postura conforme avanzan las fechas. El secretario general del grupo parlamentario de la formación, Miguel Gutiérrez, volvía a referirse a la senadora Pilar Barreiro, asegurando que mientras mantenga su escaño mantendrá también los Presupuestos Generales del Estado «congelados». Y apelaba directamente al presidente del Gobierno para que forzase su salida: «Rajoy sabe perfectamente lo que tiene que hacer», apuntó. Si Ciudadanos alcanzase un pacto con el Gobierno, esa alianza podría hacer frente a las enmiendas que presenten los grupos de la oposición. Pero si ese pacto no se produce, los de Albert Rivera no solo limitarían las posiciones defensivas del Gobierno, sino que se plantean pasar al ataque. «Si no hay acuerdo previo tendríamos las manos libres tanto para presentar una enmienda a la totalidad como para llevar luego enmiendas parciales», señala José Manuel Villegas, número dos de Ciudadanos, que en conversación con este periódico asegura que «todo depende del contenido del proyecto que presente el Gobierno». A este respecto reconocen que, al margen del asunto de Barreiro, lo relativo a las partidas presupuestarias estaba bastante avanzado desde hace tiempo: «En septiembre parecía que lo estaba pero hay que ver cómo aterrizan las cifras en las partidas presupuestarias».