El Gobierno no llorará por Guindos

Mañana del viernes 2 de septiembre. Consejo de ministros horas antes de la segunda votación de investidura de Mariano Rajoy. Antes de finalizar la reunión, en la que Luis de Guindos ha despachado asuntos de trámite, el presidente en funciones informa a los miembros de su Gabinete de cómo marchan sus negociaciones para tratar de formar Gobierno. Luego, mientras todos comparten cervezas y pinchos de tortilla en la antesala del consejo, Rajoy entra en detalles de lo que espera esa tarde, que es volver a salir derrotado, y los demás le hacen sugerencias y comentan cuál debería ser su reacción colectiva tras el fracaso. Ningún ministro sospechó que Economía tuviera previsto emitir en ese momento un comunicado anunciando el nombramiento de su ex compañero José Manuel Soria como director ejecutivo del Banco Mundial en representación de España.

«Cómo vamos a ser solidarios con él, si él no lo ha sido con nosotros», explica uno de los miembros de más peso del Gabinete al recordar el hecho de que ninguno de ellos ha salido en defensa del titular de Economía cuando ha sido criticado por ese nombramiento. Sí se han producido declaraciones de solidaridad con Soria recordando el derecho del ex ministro de Industria, que no está acusado de ninguna irregularidad, para acceder ese puesto. Guindos, que no tiene carnet del PP, siempre ha ido por libre sin más apoyo, eso sí, que el del presidente, dijo que quería finalizar su etapa en política pero luego parece haberse arrepentido y, como resume otro de sus colegas, «nunca ha dado un mítin ni ha salido a la calle a explicarle a la gente lo que hemos hecho», se ha quedado solo ante las críticas de la oposición y del fuego amigo disparado desde la Moncloa para culparle únicamente a él del discutido nombramiento de Soria, como si Rajoy no se hubiera enterado de antemano.

El titular de Economía ya está acostumbrado a esos disparos, él mismo recuerda cómo «las balas me silbaron muy cerca» cuando destapó el asunto de las tarjetas black de Bankia en su libro, «España amenazada», que publica esta semana y que ya está recibiendo críticas desde el PP por atribuirse un protagonismo excesivo del éxito económico del Gobierno. Rajoy se lo va a presentar y le consolará con algún piropo. Pero, dice un miembro del Ejecutivo, «el presidente te quiere hasta que te deja de querer», lo que supone que Guindos se ha quedado sin vicepresidencia económica del próximo Ejecutivo. Y que sus compañeros no le van a llorar por esa pérdida.

Curri Valenzuela