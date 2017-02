El Gobierno no descarta otros contactos discretos entre Rajoy y Puigdemont

El fracaso de la reunión secreta del pasado 11 de enero en La Moncloa, entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont, no ha frenado la «operación diálogo» del Gobierno. Al contrario, en el Ejecutivo no se descarta que se hayan producido ni que se vuelvan a producir otros contactos discretos entre ambos. Además, el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha enviado un mensaje a los catalanes: «El diálogo no tiene fecha de caducidad».

El portavoz ha insistido así en que el diálogo está abierto por parte del Ejecutivo, para hablar de todo lo que esté dentro de la ley. Por tanto, no se descarta en absoluto una reunión entre Rajoy y Puigdemont, aunque no tiene por qué ser pública.

Fuentes de Moncloa señalaron que si hay una reunión abierta y acaba en fracaso, eso genera frustración, y por tanto es preferible mantener la discreción y el diálogo en privado.

El portavoz del Gobierno ha asegurado, además, que la única operación que está abierta en Cataluña es la «operación diálogo», con las instituciones y con la sociedad catalana. De hecho, la vicepresidenta volverá a viajar a Barcelona para asistir a la inauguración del Mobile Congreso.

Ese diálogo se ha trasladado al Congreso de los Diputados también, donde el Gobierno ha iniciado los contactos con el Partido Demócrata Catalán (la antigua Convergencia), aunque ha sido una primera conversación sin ningún avance. Ambas partes reconocen que es muy difícil que se produzca un acuerdo en la fase inicial de la tramitación presupuestaria, aunque no descartan que se produzcan acuerdos puntuales en las enmiendas parciales.