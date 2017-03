El Gobierno invita a Ciudadanos a entrar en el Ejecutivo para solucionar mejor las diferencias

En La Moncloa hay tranquilidad absoluta ante las últimas tensiones que el Gobierno está viviendo con Ciudadanos, su principal socio en la legislatura. El portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, reconoce que hay altibajos, y asegura que si el partido de Rivera entrara a formar parte del Gobierno sería mucho más fácil solucionar las diferencias.

No ha sido una invitación formal, aunque Rajoy ya tendió la mano a Ciudadanos, y al PSOE, para formar la famosa «gran coalición» desde el primer momento, después de las elecciones generales de diciembre de 2011. Pero Méndez de Vigo lo ha vuelto a recordar este viernes, en un corrillo con periodistas. Ha insistido en que la mejor solución sería que Ciudadanos entrara en el Gobierno de Rajoy, sería, ha dicho, la mejor manera de solucionar las diferencias, las tensiones y de cumplir el pacto firmado.

Respecto a la situación en Murcia, donde Ciudadanos ya ha roto el pacto con el Gobierno del PP, Méndez de Vigo cree que ni siquiera estamos ante un caso de corrupción del presidente, Pedro Antonio Sánchez, sino ante un problema administrativo. Ha defendido la presunción de inocencia y ha pedido paciencia hasta que el presidente declare el próximo 6 de marzo.

El portavoz no cree que la situación en Murcia vaya a influir en el pacto nacional entre el PP y Ciudadanos. Eso sí, cree que la aproximación del partido de Rivera a Podemos y al PSOE no lleva a ninguna parte. «Ciudadanos y Podemos están muy alejados para poder llegar a acuerdos», ha subrayado. A su juicio, si se produjera un acuerdo entre esos dos partidos, no sería el que más podría convenir a los ciudadanos.

El portavoz ha apelado a la lealtad y responsabilidad de Ciudadanos, y no ve ni de lejos que estas tensiones, que él circunscribe en la naturaleza de cualquier pacto, no afectará para nada en la negociación de los Presupuestos. El Gobierno, ha insistido, tiene a Ciudadanos como socio preferente, y así seguirá siendo.