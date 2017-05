El Gobierno exhibe cintura: «Estos Presupuestos son el triunfo de la política frente al ruido»

El Gobierno reivindicó ayer su capacidad para lograr acuerdos plurales, con hasta siete partidos políticos distintos, que le asegura aprobar los Presupuestos Generales de 2017 y garantizarse un horizonte de estabilidad pese a su inicial fragilidad parlamentaria. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, subió ayer a la tribuna del Congreso para hacer defensa de un proyecto de cuentas que, dijo, permitirá a España avanzar en la senda de la recuperación económica y de la creación de empleo, con la meta final de llegar a los 20 millones de empleo en 2020.

Montoro agradeció en varias ocasiones el «sentido institucional» de los partidos implicados en el acuerdo presupuestario: Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, Foro Asturias, UPN, Partido Aragonés y Nueva Canarias. Y confió en poder seguir transitando sobre este eje parlamentario en los próximos años. «Éramos conscientes de que una legislatura de estas características no se podía poner en marcha dando síntomas de debilidad», afirmó el ministro en su intervención durante el debate de enmiendas, que continúa hoy en el Pleno y que culminará mañana con la aprobación del dictamen del proyecto presupuestario, que será remitido al Senado.

«Bueno para toda España»

El ministro elogió el «triunfo de la política institucional» frente al «ruido» que ha marcado el último año parlamentario en España. Y lamentó sobre todo la ausencia del PSOE en el acuerdo. «Nos hubiera gustado negociar con el PSOE pero han decidido mantenerse al margen», dijo para remarcar que las comunidades socialistas también se beneficiarán del impacto que suponen los 5.400 millones extra de financiación autonómica.

«No podrán decir que han contribuido a conseguirlo», les recriminó. También Ciudadanos se sumó a las críticas a la actitud «irresponsable» del PSOE. «El no es no es un lema que a lo mejor permite ganar primarias, pero no desbloquear la vida política de un país», acusó el portavoz presupuestario de Cs, Francisco de la Torre. A él le acusó A su grupo le agradeció Montoro que ciñera sus acuerdos de investidura al objetivo de déficit público.

Montoro se explayó al referirse a la negociación «seria y equilibrada» mantenida con el PNV y confió en que permitirá «asentar la base de una colaboración» para «el conjunto de la legislatura». La diputada económica del PNV, Idoia Sagastizabal, se defendió de las críticas de terceros por su apoyo a las cuentas y justificó su apoyo al Gobierno de Rajoy por los «importantes logros» conseguidos para el País Vasco y porque «es bueno mandar una señal de estabilidad a los mercados».

Montoro calificó de «muy justas» las reivindicaciones exigidas por los dos partidos nacionalistas canarios, que trascienden lo estrictamente presupuestario, como es la reforma electoral insular. Una demanda de Nueva Canarias que hoy ratificará Mariano Rajoy, en la firma formal del pacto con el presidente del partido canario, Román Rodríguez, en La Moncloa.

El acuerdo de Presupuestos, que cuenta con el apoyo de 176 diputados, la mayoría suficiente de la Cámara, representa «a toda España, a todas las comunidades autónomas», reseñó Montoro, asegurando que ninguna de las condiciones que se han puesto sobre la mesa perjudican a ningún territorio y son aportaciones «justas y transparentes». Ahí incluye la revisión mejorada del Cupo vasco, criticada por Ciudadanos.

El ministro aseguró que España acumula datos económicos positivos y el control del déficit, que cerró en abril en el 0,71% del PIB, hacen presagiar que España está «a las puertas» de abandonar el protocolo de déficit excesivo de Bruselas. El incremento salarial del 1 % para los empleados públicos que figura en el proyecto de los Presupuestos es la «antesala» de un alza que se acordará en 2018, avanzó el ministro.