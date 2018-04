El Gobierno deja en manos de los partidos el recurso contra el voto delegado de Comín Rajoy pide «cordura» a los independentistas y ofrece diálogo al próximo presidente de la Generalitat, «dentro de la ley»

El Gobierno de Rajoy no tiene intención, por ahora, de recurrir la decisión de la Mesa del Parlamento autonómico de Cataluña de delegar el voto del diputado fugado Antoni Comín, según fuentes de la Moncloa. El presidente ha señalado en rueda de prensa que deja la decisión en manos de los partidos, es decir PP, PSC y Ciudadanos en Cataluña, y en su caso el Ejecutivo «estudiará las acciones legales» correspondientes.

«Todo lo que ha recurrido el Gobierno lo ha ganado», subrayan en La Moncloa, para dar a entender que en este caso no tienen nada claro que ganarían el recurso contra el voto delegado. Por eso, en Presidencia prefieren que sea el PP, u otro partido constitucionalista, el que tome la iniciativa de pedir a la Mesa que reconsidere su decisión. No obstante, no se descarta por completo futuras medidas, pero tendrían que tener total seguridad de que iban a ganar.

En la rueda de prensa, junto al primer ministro turco, Rajoy ha explicado que lo más importante «no es Comín», sino «que se recupere la normalidad y la cordura». El presidente ha señalado que en cualquier democracia el primer deber de un Parlamento es elegir a personas habilitadas para gobernar. «Lo que quiere todo el mundo, menos diez personas, es que se recupere la normalidad política, económica y social, ponen en marcha un gobierno que cumpla la ley», ha insistido.

Rajoy se ha mostrado totalmente dispuesto al diálogo con el nuevo Gobierno autonómico catalán, siempre que sea dentro de la ley. «Estoy a disposición, siempre dentro de la ley. Cataluña necesita ya un Gobierno, legal y con capacidad y voluntad de dialogar con todos. Algunos estamos dispuestos a hacerlo».

Apoyo a Montoro

En la rueda de prensa se ha inquirido a Rajoy sobre las declaraciones de Montoro, que sigue insistiendo en que ni un euro público del presupuesto catalán se destinó al referéndum ilegal, pese a que el juez tiene informes que indican lo contrario.

El presidente ha explicado que cuando el Gobierno detectó partidas destinadas al 1-O, las recurrió ante el Tribunal Constitucional. A partir de ahí, corresponde a la Justicia determinar si hubo facturas falsas, fraudes o desvíos no legales. Por eso entiende que no se ha producido ninguna discrepancia.

La VI Reunión de Alto Nivel Hispano-Turca se ha celebrado en La Moncloa. La anterior tuvo lugar en Ankara en 2014. En la cumbre ha habido cuatro reuniones sectoriales ministeriales: Interior, Fomento, Economía y Medio Ambiente, Agricultura y Pesca.

España y Turquía forman parte de una Unión Aduanera. Turquía es uno de los principales socios comerciales de España fuera de la Unión Europea y un mercado estratégico para España. Las relaciones económicas y comerciales se han fortalecido en los últimos años. Desde 2010, el comercio bilateral ha aumentado un 74 por ciento.

Turquía es nuestro 11 socio comercial en el mundo y cuarto fuera de la UE, por detrás de China, Estados Unidos y Marruecos.