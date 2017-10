El Gobierno busca el «mínimo impacto» en su primer día laboral al frente de la Generalitat de Cataluña Sáenz de Santamaría, con funciones de presidenta de la Generalitat, no tiene previsto ir hoy a Barcelona El Ejecutivo de Rajoy confía en la lealtad de los funcionarios y promete que actuará con «normalidad y prudencia»

Mariano Calleja

Primer lunes después de laaplicación del artículo 155y la destitución de todo el Gobierno autonómico catalán. El Ejecutivo nacional se dispone a tomar las riendas de la Presidencia de la Generalitat, de todas las consejerías y del conjunto de la Administración autonómica. En La Moncloa confían en que no se produzca una resistencia activa y prometen que tomarán «los mandos» con máxima prudencia y «mínimo impacto».

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha estado todo el fin de semana coordinando la llegada de los representantes ministeriales a las diferentes consejerías. El presidente Rajoy delegó en ella las funciones propias del Presidente de la Generalitat, en el decreto aprobado el viernes y publicado el sábado en el BOE, y ambos han estado en permanente contacto durante estos últimos días para preparar al detalle la llegada del Gobierno.

La nueva presidenta de la Generalitat no tenía previsto ayer viajar este lunes a Barcelona para coordinar sobre el terreno el trabajo en las consejerías. Sáenz de Santamaría no acudirá por tanto al Palau de la Generalitat, una imagen sin duda impactante, en un momento en el que ni siquiera está garantizado que no haya resistencia.

Desde La Moncloa se ha querido rebajar las expectativas ante el «desembarco» en las consejerías, y se recuerda que se ha entrado en un periodo electoral tras la disolución del Parlamento, y eso reduce a la mínima expresión la capacidad del Gobierno para tomar decisiones de gestión. Los ministerios se centrarán en «poner orden» dentro del aparato independentista creado con el fin de consumar el golpe a la democracia, y lo harán con más destituciones. Serán las que hagan falta, «entre los que se nieguen a colaborar».

La vicepresidenta, con funciones ya de presidenta de la Generalitat, quiere asumir esa tarea sin «ruido» y sin ningún tipo de espectáculo mediático. «Prudencia, prudencia...», repiten en su entorno. De momento, este lunes lo único que tiene en su agenda pública es un acto en Madrid, a las siete de la tarde, con motivo del 25 aniversario del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

El presidente Rajoy, por su parte, presidirá a partir de las 11 de la mañana el Consejo Ejecutivo Nacional del PP. El jefe del Gobierno aprovechará la cita para explicar en el partido el contenido concreto de las medidas que se han empezado a aplicar , al amparo del artículo 155 de la Constitución.