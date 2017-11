El Gobierno busca fórmulas para excluir a ERC y PDECat de la información sobre las injerencias rusas Moncloa ha iniciado conversaciones con PSOE y Ciudadanos para compartir datos de manera «diferenciada»

El Ejecutivo de Mariano Rajoy está buscando la manera adecuada de informar sobre las injerencias rusas y venezolanas a PSOE y Ciudadanos, pero excluyendo a ERC y PDECat. Fuentes parlamentarias confirmaron ayer a ABC que el Gobierno ha iniciado ya conversaciones en este sentido con los dos partidos constitucionalistas trasladándoles su intención de compartir con ellos todos los datos que requieran dada la confianza y la relación preferencial que mantiene con ellos en su calidad de socios ante la crisis catalana. Pero no quiere que esta información «sensible» y «secreta» caiga en manos de ERC y PDECat dada su presunta implicación en estas injerencias. No en vano, hay personas de ambos partidos que aparecen en las investigaciones abiertas por esta causa.

Sorpresa en el PP

La preferencia del Ejecutivo pasa así por suministrar los datos con los que cuenta con «formatos diferenciados o complementarios». Esto es, en función de la confianza que le genera cada formación parlamentaria: total en el caso de PSOE y Ciudadanos por apoyar al Gobierno y rechazar el derecho de autodeterminación, menor Podemos por defender esta reivindicación, y ninguna los independentistas. «Ni ERC y PDECat goza de la confianza del Gobierno en materia de inteligencia, ciberdefensa y unidad de España y en esta causa convergen estos tres asuntos. Además pueden tener intereses en la materia relacionados con la investigación en curso así que hay que tener cuidado con la información de la investigación que se suministra a las personas que están actuando», defienden las mismas fuentes. La sospecha de los investigadores es que el ciberactivista Julian Assange con quien se reunió uno de los ideólogos del secesionismo, Oriol Soler, actuó de puente entre los partidos independentistas y los territorios rusos y venezolanos que difundieron noticias e imágenes falsas sobre la crisis catalana.

En este sentido, el Gobierno está adelantando a PSOE y Ciudadanos de que si se asocian con Podemos para forzar la comparecencia de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, el Ejecutivo acudirá a la cita pero la información que aportará irá encaminada «a cumplir estrictamente sus obligaciones», dado que tanto ERC como PDECat pertenecen a la misma. Por parte del primero su portavoz, Joan Tardà, y en representación del segundo su secretario general en Madrid, Jordi Xuclà.

Los socialistas registraron la semana pasada la petición de comparecencia en el Congreso sin hablar antes con Moncloa, en un movimiento que provocó más sorpresa que malestar dada la relación privilegiada que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, mantiene con el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy. «Si hubiera llamado al presidente le hubiera puesto al corriente de cómo está el asunto sin dudarlo. Incluso le podría haber remitido informes reservados porque el PSOE está actuando como un partido de Estado. Pero con la comparecencia ¿quiere tener la misma información que ERC? No lo entendemos», subrayan fuentes parlamentarias. «Hubiera sido conveniente una actuación distinta. El PSOE se ha equivocado porque aunque el formato de la comparecencia sea secreto el problema es la participación de personas que no deberían estar. No ha reflexionado suficientemente los efectos para los intereses del Estado», remachan las mismas fuentes.

¿Rectificación del PSOE?

En todo caso, parece difícil que el PSOE pueda dar marcha atrás a su petición de comparecencia de Santamaría ya que sería su segunda rectificación en menos de dos meses. Y es que tras el 1 de octubre puso en marcha la reprobación de Sáenz de Santamaría por las cargas policiales en Cataluña, pero acabó dando marcha atrás ante las críticas generadas tanto dentro como fuera de su partido ante la delicada situación política que atravesaba el país en ese momento. Ahora tendrá que calibrar qué nivel de información quiere tener sobre las injerencias rusas y venezolanas: la estricta como ERC o privilegiada como socio de confianza del Gobierno.