El Gobierno balear ayudará a las dos pasajeras expulsadas de un vuelo si deciden denunciar El incidente se produjo en el Aeropuerto de Barcelona, cuando las afectadas debieron abandonar un avión por, supuestamente, haberse dirigido en catalán a la tripulación

Josep María Aguiló

Palma de Mallorca 21/11/2017 14:39h

La consejera de Educación del Gobierno balear, la nacionalista Fanny Tur, ha expresado este martes su apoyo a las dos pasajeras que recientemente fueron expulsadas de un avión por, supuestamente, haberse dirigido en catalán a la tripulación. Al mismo tiempo, ha anunciado que ambas pasajeras contarán con la ayuda del Ejecutivo regional en caso de que quieran presentar una denuncia por este caso ante la Dirección General de Consumo. Así, el Govern les dará información sobre sus derechos lingüísticos si finalmente la solicitan.

Tur ha respondido de ese modo a la pregunta que, en el pleno de hoy en el Parlamento autonómico, le ha formulado la diputada de MÉS por Menorca Patricia Font, en concreto: «¿Qué piensa hacer el Govern en relación con el conflicto lingüístico de dos pasajeras con la compañía Vueling?». La consejera ha afirmado que quiere pensar que «este episodio de Vueling es un caso aislado», si bien ha añadido que lo considera «muy grave». Tur también ha indicado que ha enviado ya una carta a la citada aerolínea para que exprese su parecer sobre este asunto.

Cabe recordar que los hechos ocurrieron el 11 de noviembre, en el Aeropuerto de Barcelona. El incidente empezó poco antes de que partiera el vuelo VY3716, programado para las 17.10 horas, que iba a cubrir la línea Barcelona-Mahón. Según recogía el digital catalán «VilaWeb», una azafata le pidió a Margarita Camps Coll, de 72 años y residente en Ciutadella, que colocase en el compartimento superior de su asiento una lámina de pintura que portaba. «Sí, no se preocupe. No quiero que me la arruguen, después la pondré arriba», contestó en catalán dicha pasajera. Al parecer, la auxiliar le habría dicho entonces: «Usted me tiene que contestar en castellano. ¿O es que no lo habla?».

Otra pasajera, que en ese momento caminaba por el pasillo del avión, le habría dicho a la citada azafata: «Usted ha perdido el respeto a esta clienta. Tiene que entender el catalán. ¡Hacemos un vuelo de Barcelona a Menorca!». Según explicó Camps a «VilaWeb», unos minutos después otra azafata dijo a ambas pasajeras que el comandante del avión quería hablar con ellas. En la plataforma de acceso al avión, el piloto —acompañado por una pareja de la Guardia Civil— les comentó a las dos clientas que habían faltado al respeto a una auxiliar y que tenían que bajar de la aeronave. Camps le respondió al comandante que no habría faltado al respeto a nadie.

«El trato del capitán fue autoritario, nos dijo que no teníamos nada que decir en relación a este asunto porque habíamos faltado al respeto a la azafata y se había ido llorando», explicó Camps al citado diario. «Me querían hacer sentir culpable por haber hablado en catalán», apostilló. Una vez expulsadas del avión, ambas pasajeras presentaron una reclamación en el mostrador de Vueling.

Varios pasajeros que viajaban en el citado vuelo VY3716 respondieron a través de Twitter a la información publicada por «VilaWeb» sobre la expulsión, dando una versión totalmente contrapuesta. «La azafata simplemente iba a explicarles que estaban sentadas en una salida de emergencia, ante lo cual la señora más joven le dijo que le hablase en catalán», explicó un pasajero en un tuit. Según este testimonio, «la azafata se disculpó y le dijo que no lo hablaba —el catalán—, a lo que la «señora catalana» se puso muy borde e hizo llorar a la azafata. Vino otra azafata y se fueron las dos».

Dicho pasajero añadía que «al poco tiempo las dos señoras fueron invitadas a bajar del avión. Mientras se iban, una iba gritando como una loca diciendo que estábamos en Cataluña. Seguidamente bajaron del avión. Al poco rato el capitán habló por el altavoz y explicó lo sucedido, y coincidía con lo que los pasajeros vimos y le dimos la razón a la tripulación con un fuerte aplauso». El citado tuit concluía del siguiente modo: «Esto es lo que sucedió. Por lo que veo estas señoras pusieron una denuncia falsa indicando lo que no había ocurrido».

La compañía Vueling no hizo una valoración oficial de lo ocurrido, si bien el miércoles de la pasada semana se pronunció sobre esta cuestión el director de Red de la aerolínea, Manuel Ambriz. El directivo comparecía para anunciar tres nuevas rutas desde el Aeropuerto de Son Sant Joan —en Mallorca— a A Coruña, Stuttgart y Viena a partir del próximo año. No obstante, a preguntas de los periodistas, se pronunció sobre lo que podría haber ocurrido en el citado vuelo. «Nos apena mucho», indicó Ambriz, al mismo tiempo que confirmó que se estaba investigando este asunto. Asimismo, recalcó que Vueling garantiza el «derecho» de sus pasajeros a «hablar en catalán».

En cualquier caso, en la cuenta oficial de Twitter de Vueling sí se redactó un mensaje —escrito en catalán— en respuesta a una crítica por lo sucedido en el vuelo VY3716. «Lamentamos los inconvenientes a nuestros pasajeros. Todas las tripulaciones de aviones con base en Barcelona hablan catalán. Estamos mirando qué pudo pasar y poder responder a través de los canales oficiales», señalaba el citado tuit.

La consejera de Educación del Gobierno balear, por su parte, había explicado ya la pasada semana que habló con los responsables de Vueling para pedir «su versión sobre los hechos», así como para transmitirles «la gravedad de los hechos denunciados» y recordarles que Baleares es «un territorio con dos lenguas oficiales que todos los ciudadanos tienen el derecho de emplear».