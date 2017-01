El Gobierno aprueba el «relevo a petición propia» de Trillo como embajador en Londres

El Gobierno ha aprobado este viernes, en la reunión del Consejo de Ministros, el «relevo a petición propia» de Federico Trillo como embajador de España en Reino Unido. Ayer, el exministro de Defensa anunció su voluntad de dejar el cargo «para no interferir en la acción de Gobierno». El comunicado de Trillo se produjo poco después de que Mariano Rajoy respaldara a María Dolores de Cospedal y la defensa de las víctimas del Yak-42 que ha llevado a cabo la ministra de Defensa.

El ministro y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha explicado que los embajadores están una media de tres o cuatro años en sus puestos, pero el año pasado no pudo efectuarse ningún relevo al encontrarse el Gobierno en funciones.

Méndez de Vigo ha señalado que Trillo habló ayer por la tarde con el ministro de Asuntos Exteriores y con él mismo, para pedir su relevo. «Y el Gobierno ha procedido al mismo». De hecho, se ha presentado ya el plácet para el nuevo embajador, aunque el Gobierno no ha querido desvelar su nombre «por cortesía», hasta que no se dé el visto bueno.

El portavoz del Gobierno no ha querido ir más allá en estas explicaciones sobre Trillo y su relevo. Se ha limitado a añadir que el Gobierno no tiene nada que decir ahora sobre el destino del exministro. Al ser funcionario del Estado, tiene posibilidad de regresar a su Cuerpo, y decidir si quiere permanecer en el Consejo de Estado como letrado o no. «Entra dentro de la independencia y voluntad de cada cual», ha afirmado.

El relevo de Trillo como embajador de España en Reino Unido se produce más de una semana después de que se conociera el informe del Consejo de Estado que determina que el Ministerio de Defensa tuvo parte de responsabilidad en la contratación del vuelo del Yak 42 que se estrelló el 26 de mayo de 2003 y en el que murieron 62 militares españoles. Este dictamen ha sido asumido por la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.