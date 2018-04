El Gobierno alemán desacredita las declaraciones de la ministra Barley Katarina Barley habló ayer con su homólogo español, Rafael Catalá, para aclarar sus comentarios sobre la decisión de la justicia alemana

ROSALÍA SÁNCHEZ

El portavoz del gobierno alemán, Steffen Seibert, ha aclarado que «la posición del gobierno alemán sigue siendo la misma que desde el principio» y que considera el conflicto de Cataluña «un asunto interno que debe ser resuelto de acuerdo por los actores políticos españoles, al amparo de la Constitución española y de acuerdo a la legislación vigente en ese país». Desacreditaba así por completo las declaraciones de la ministra alemana de Justicia, Katarina Barley, publicadas el sábado por Süddeutsche Zeitung y en las que calificaba de «completamente correcta la decisión del tribunal» de poner en libertad a Puigdemont y en las que mostraba su alivio al saber que «ahora es un hombre libre en un país libre». También valoraba la ministra que «ahora tendrán que probar que está justificada la acusación por malversación de fondos y no les va a ser nada fácil», unas declaraciones que suponían un sorprendente giro en la posición del gobierno alemán y que, según los portavoces implicados, nunca se produjeron.

«La ministra Barley ya ha llamado por teléfono a su homólogo español» para aclarar el asunto, ha dicho su representante en la rueda de prensa del gobierno, Piotr Malachowski, que por su parte se ha limitado a repetir una y otra vez que «ni ha habido un posicionamiento oficial de la ministra ni lo habrá mientras dure el proceso en los tribunales». «No hay ni habrá ninguna entrevista autorizada», ha señalado, abriendo la puerta a la interpretación según la cual Süddeutsche Zeitung ha publicado un off the record, como se conoce en el argot periodístico a las declaraciones no publicables.

«España es un Estado democrático de derecho», ha seguido el portavoz Seibert y mano derecha de Merkel, «no deseamos nada concreto al señor Puigdemont» más allá de que «este conflicto se encamine a una solución». Ha despejado además cualquier especulación sobre una posible intención de Alemania de intervenir como mediador internacional, como ha sugerido con insistencia Puigdemont desde que llegó a Berlín el sábado, reiterando que se trata de un «asunto interno».

La socialdemócrata Katarina Barley, hubiese preferido ser ministra de Exteriores, pero en el juego de la silla en que terminó convertido el reparto de carteras entre las principales figuras del SPD, terminó en Justicia. De padre escocés y madre alemana, tiene formación jurídica y escribió su tesis doctoral sobre el derecho de los ciudadanos europeos a votar en las elecciones municipales. Durante sus estudios en París conoció a Antonio, hijos de padre español y madre alemana, de doble nacionalidad, con el que tuvo dos hijos y del que se ha divorciado recientemente.

En el incidente diplomático que el gobierno español se ha avenido a olvidar de inmediato, no queda claro si Barley dijo lo que dijo y se ha visto después obligada a dejar al periodista con el que hablaba a los pies de los caballos o si realmente se entrecomillaron unas palabras no autorizadas. Lo cierto es que el periódico retiró esas declaraciones de su página web.