El Gobierno afronta la fase más incierta del 155 en Cataluña La Moncloa recuerda que Joaquim Torra no tiene formado un Ejecutivo al que poder dirigir

Mariano Calleja

Mariano Calleja

@Marianocalleja Seguir Salamanca Actualizado: 22/05/2018 14:44h

Mariano Rajoy esperaba un 155 rápido y certero, pero nadie en La Moncloa se esperaba que los independentistas iban a tener tan pocas ganas de recuperar el autogobierno. La nueva situación, con un nuevo presidente de la Generalitat ya elegido y nombrado pero sin Gobierno a la vista, abre una nueva etapa, la más incierta, para el Ejecutivo de la Nación. El 155 sigue activo, pero ya no al cien por cien, ya que la Presidencia de la Generalitat ha dejado de depender de Rajoy o Soraya Sáenz de Santamaría.

La situación es totalmente novedosa. El Gobierno de la Nación controla las consejerías, pero no la Presidencia de la Generalitat. Y así será mientras Torra no forme un Gobierno legal. De momento, el juez ha prohibido la salida de prisión de Josep Rull y Jordi Turull para acudir a su toma de posesión mañana como consejeros de Torra. Y el Gobierno de Rajoy se ha negado a firmar el decreto de los nombramientos, por lo que estos no se han publicado y no se han hecho efectivos.

En Salamanca, donde ha acudido a clausurar el IV Encuentro de Rectores, Rajoy ha eludido todo comentario sobre la situación en Cataluña. Tampoco ha querido hacer declaraciones sobre la detención de Eduardo Zaplana. Y solo ha contestado a los medios de comunicación cuando se le ha preguntado por los ánimos del su Gobierno: «¡Muy bien!», ha asegurado sonriente.

En La Moncloa hay unos servicios jurídicos que estudian cada detalle y cada nuevo escenario que se va abriendo. Pero no se oculta cierto desconcierto, y no hay respuestas claras a las muchas preguntas que van surgiendo en esta situación.

Según la ley de Presidencia, al presidente de la Generalitat le corresponde mantener las relaciones con las autoridades de las instituciones del Estado, de las comunidades autónomas y de los entes locales, convocar las elecciones al Parlamento y decretar la disolución anticipada o el fin de la legislatura. También puede promulgar, en nombre del Rey o Reina, las leyes, los decretos legislativos y los decretos ley de Cataluña y ordenar su publicación en el Diari Oficial.

También dirige la acción del Gobierno. Pero el nombramiento de sus consejeros aún no es efectivo, ya que no se han publicado en el BOE ni el Diario Oficial autonómico, en manos del Ejecutivo de Rajoy. ¿Podría dar órdenes a las consejerías en funciones, y que están intervenidas por el 155? En La Moncloa advierten de que no es posible. Solo podría dirigir la acción de «su» Gobierno, aún sin constituirse. El Gobierno de la Nación sigue controlando la acción real del Ejecutivo autonómico, con el 155 en marcha.

El bloqueo es enrevesado. Para salir de él podría volver a hacer los nombramientos de sus consejeros, esta vez de forma separada, y no en un solo decreto, como hasta ahora. De esa manera podría tener un Gobierno parcial, pero en marcha.

Por otra parte, está pendiente la puesta en marcha de la reforma del sistema de financiación autonómica. El Gobierno quería convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera este mes de mayo, aunque el tiempo corre. Si no se ha formado un Gobierno en Cataluña, pero hay un presidente de la Generalitat ya investido y en activo, ¿quién decidirá la representación de esta Comunidad para negociar la financiación?