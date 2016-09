El Gobierno afirma que Guindos no irá al Pleno sobre Soria, pero dará explicaciones en Comisión

El Gobierno en funciones no ha cambiado de criterio: no tiene la confianza de las Cortes, y por tanto el Congreso no puede someterle al control. Por tanto, ha rechazado de plano que el ministro de Economía, Luis de Guindos, vaya a comparecer en un Pleno extraordinario en el Congreso para dar explicaciones sobre la candidatura de Soria al Banco Mundial y la renuncia posterior de este. De Guindos comparecerá, como adelantó ABC, en la Comisión de Economía para explicar los compromisos presupuestarios de España, y ahí contestará las preguntas que se le hagan sobre Soria.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado que este Ejecutivo «mantiene el mismo criterio», y por tanto no se somete al control. Ha señalado que es llamativo que en julio y agosto los grupos hayan presentado hasta 60 peticiones de comparecencia de miembros de ese Gobierno en funciones.

«Estamos con un Gobierno en funciones», ha subrayado Sáenz de Santamaría una y otra vez. El Congreso no le ha otorgado su confianza, y hay un conflicto presentado ante el Tribunal Constitucional, que debe resolverlo. En esta situación absolutamente excepcional y anómala que atraviesa España, el Gobierno «informa en el Congreso de asuntos excepcionales que puedan tener lugar durante la legislatura».

«Es muy importante conocer la resolución del Tribunal Constitucional antes de volver a la misma dinámica» que la pasada legislatura, cuando se convocaron sesiones de control a las que no asistieron los miembros del Gobierno en funciones. «Debemos respetar la dinámica de las instituciones», ha señalado la vicepresidenta.

Respecto a la renuncia de Soria sobre la candidatura presentada por el Gobierno para el Banco Mundial, Sáenz de Santamaría ha querido valorarla, porque «se ha hecho pensando en el bien de su Gobierno». «Se fue sin estar imputado, y coherente con esa decisión de no perjudicar a sus compañeros, ha tomado esta nueva decisión, que valoramos».