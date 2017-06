El Gobierno: «El 1 de octubre no se va a celebrar un referéndum que es ilegal»

El Gobierno ha respondido al anuncio de la convocatoria de referéndum ilegal después de la reunión del Consejo de Ministros. Con calma. No salieron ni el presidente ni la vicepresidenta, y se ha dejado la respuesta al ministro y portavoz, Íñigo Méndez de Vigo. La respuesta ante el anuncio de Puigdemont ha sido clara: «No soy pitoniso y no sé lo que va a pasar, pero sí sé lo que no va a pasar el 1 de octubre, y no se va a celebrar un referéndum ilegal que va contra la Constitución».

Fuentes de La Moncloa han comentado que al no tener ningún efecto jurídico el anuncio de Puigdemont, no ha sido necesario que compareciera públicamente Rajoy ni Sáenz de Santamaría. El portavoz ha asegurado que el «anuncio» que se ha hecho de la fecha del referéndum no se puede recurrir, porque se trata de un «pensamiento», y no de un acto. Fuentes de Moncloa, sin embargo, han señalado que la Abogacía del Estado estudiará a fondo todo lo que ha sucedido en el Palau de la Generalitat, por si pudiera ser objeto de actuación.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha señalado que el anuncio de Puigdemont y Junqueras «es un nuevo paso en una estrategia que no conduce a ninguna parte, y que cada vez es más minoritaria, unilateral y radical».

A su juicio, se ha producido una escenificación de los promotores del desafío, que tratan de disimular la soledad en la que se encuentran. «Cada vez son menos y más radicales», ha comentado Méndez de Vigo.

El Gobierno cree que los independentistas han fracasado en su estrategia, tanto internacional como interior. Ha recordado que el Tribunal Constitucional, en su resolución de febrero de 2017, advirtió de que cualquier acto preparatorio del referéndum sería contrario a la ley. Por eso, Méndez de Viso avisó de que cualquier actuación que pase de un anuncio, será recurrida por el Gobierno.

Más allá de esas palabras, el ministro y portavoz se ha negado a adelantar ninguna medida que pueda llevar a cabo el Gobierno para el caso de que los independentistas sigan adelante con sus planes. Y a la pregunta de si el Gobierno garantiza que no volverá a repetirse un 9-N, como el de 2014, en el que sí hubo urnas y se produjo una votación, a pesar de que el Ejecutivo aseguró entonces también que no habría referéndum, Méndez de Vigo ha reiterado simplemente que «no habrá referéndum ilegal». Desde La Moncloa se insiste en que no habrá consulta, pero al mismo tiempo se matiza que el 9-N no fue un referéndum, sino una especie de simulacro.