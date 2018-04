Girauta llama «mentirosa» a Cifuentes y afirma que «políticamente está acabada» El portavoz de Ciudadanos en el Congreso no ha querido adelantar cómo actuará su partido en la Comunidad de Madrid

EUROPA PRESS

Madrid Actualizado: 09/04/2018 12:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha tachado de «mentirosa» a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, porque ya es «obvio» que no hizo el máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), y ha concluido que «políticamente está acabada».

«En este momento es ya obvio que Cifuentes no hizo ese máster, es ya obvio que tiene una trama dentro de la universidad donde de algún modo se consigue falsificar actas, que firme quien no ha firmado, coaccionar a otros para que no firmen lo que no querían firmar, y que ese trabajo de fin de máster no aparece por ningún sitio», ha declarado en una conversación con el diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián en el espacio radiofónico online «Más que Twitter».

Girauta considera que lo que parece que ha ocurrido con el máster supuestamente falsificado de Cifuentes «es intolerable y una inmoralidad», porque «atenta contra los mínimos de civilidad y ofende a todo el mundo», especialmente a quienes han obtenido legítimamente un título de posgrado, que ven cómo su título «se desvaloriza» como consecuencia de esta polémica.

«Por lo tanto, Cifuentes, para mí, políticamente está acabada», ha manifestado. Además, cuando se le ha pedido que defina con una palabra a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la ha llamado «mentirosa».

Sin embargo, el portavoz de Cs no ha querido adelantar cómo actuará su partido en esa comunidad, donde pretende abrir una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para conocer «la verdad» sobre este caso, mientras el PSOE y Podemos apuestan por una moción de censura contra la presidenta autonómica. «Wait and see» (esperar y ver qué pasa), ha indicado.

El PP, «un proyecto en su última fase»

Por otro lado, Girauta ha afirmado que en este momento ve «imposible» que las próximas elecciones generales las ganen el PP, «un proyecto en su última fase», y el PSOE, y que lo que quiere la formación naranja es «gobernar España pronto», aunque no ha revelado si preferiría hacerlo pactando con socialistas o 'populares'.

Lo que sí ha dicho es que cuando Ciudadanos negoció el pacto para la investidura del socialista Pedro Sánchez, que finalmente no salió adelante, se encontró con un equipo de gente «impecable» que «quería hacer un acuerdo de verdad» y trabajó para conseguirlo.

Al referirse a otros personajes del panorama político, el diputado de Ciudadanos ha descrito a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, como «tremenda» y «una señora con vocación de zarina», y del portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha dicho que se ha «peleado» a menudo con él pero no logra que le «caiga mal».

Al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, lo ve como «un Lenin simpático», mientras que el portavoz de ERC en la Cámara Baja, Joan Tardà, le parece «una persona entrañable» que es «amigo de todos» aunque «casi nunca» esté de acuerdo con él.

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont es para Girauta «un personaje teatral», y el que fuera su vicepresidente, Oriol Junqueras, es «un personaje trágico». En cuanto a los expresidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar, ha indicado que el primero es «un estadista y un líder nato» y que ambos están «desaprovechados», mientras que José Luis Rodríguez Zapatero es «un desastre sin paliativos».