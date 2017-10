Génova rechaza ilegalizar partidos independentistas, como sugiere un sector del PP Su portavoz nacional y su líder en Cataluña sugieren prohibir a los que buscan romper España

En plena inflamación soberanista catalana han surgido en el PP voces cualificadas, incluso de la dirección, que sugieren la idoneidad de ilegalizar partidos independentistas al considerar que atacan el núcleo del ordenamiento jurídico español. El primero fue su portavoz nacional, Pablo Casado, que el lunes pasado apostó por una reforma de la Ley de Partidos para prohibir a los secesionistas: «Yo la incluiría, a título personal», aseveró desde la sede de Génova. Casado aludió a que en otros países europeos existe esa prohibición, aunque no citó ninguno.

Ayer se sumó el líder de los populares catalanes, Xavier García Albiol, quien advirtió de que se debe «replantear la ley electoral» para impedir el concurso de quienes «llevan a la destrucción de España», en alusión concreta a las formaciones nacionalistas catalanas. Albiol aseguró que no se trata de «ilegalizar partidos políticos, pero sí prohibir aquellos programas que plantean la proclamación de la independencia. «Estoy abierto a escuchar opciones justas, equilibradas y equitativas. Pero no me parece muy presentable y no me parece que ocurra en otro país que alguien se presente para destruir tu propio país. Me parece insólito. Si alguien tiene la tentación de presentarse a las elecciones diciendo que si ganan llevarán a la destrucción de España, no me parece admisible», afirmó.

Génova se desmarcó de estas opiniones, que circunscribe al ámbito de la opinión personal, pero dejó claro que no es la «postura oficial» del PP. El coordinador general de Génova, Fernando Martínez-Maillo, aseguró que que nuestro sistema político es garantista y ampara la pluralidad ideológica, también la de los secesionistas. Otra cosa, advirtió, es que los dirigentes políticos promuevan con sus acciones la ruptura de la legalidad, como ocurre ahora en Cataluña, y sean perseguidos por ello. Maillo aclaró que Casado habló «a título personal», aludiendo a que en otros países de nuestro entorno «así se establece», sin detallar dónde. «Afortunadamente –añadió para sofocar las críticas de los nacionalistas– en España uno puede pensar libremente» y «tomar partido por ser independentista, o no serlo». «Lo que se condena, lo que lleva una respuesta judicial y política son los hechos» y no los pensamientos, aseguró para dejar clara «la postura oficial».