Génova piensa en Pablo Casado para la gestora en el PP de Madrid La dirección nacional quiere un perfil político, además del técnico Juan Carlos Vera, que lidere el partido regional hacia las elecciones de 2019

Itziar Reyero

Lentamente, el rompecabezas del PP de Madrid va encajando. Cristina Cifuentes renunció ayer a la presidencia del partido en la región «para no perjudicar» la nueva etapa que Mariano Rajoy ordenó instaurar tras la grave crisis abierta por sus escándalos personales. Mientras, Génova avanza en su idea de implantar una gestora en Madrid que pilote la renovación «obligada». Fuentes de la dirección señalan la necesidad de dotar a este órgano de un fuerte perfil «político», que deje al PP en la mejor condición posible para las elecciones de 2019. Según pudo saber ABC, cobra cuerpo el tándem liderado por Pablo Casado y Juan Carlos Vera, veterano fontanero de Génova, al frente del partido. El portavoz nacional sigue siendo un candidato serio a encabezar la lista electoral en el Ayuntamiento o incluso en la Comunidad. Vera pilotó con éxito la anterior gestora presidida por Cifuentes en 2016 tras la dimisión de Eperanza Aguirre. Rajoy deberá refrendar esta idea.

Cifuentes remitió ayer una carta a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, con su renuncia a la presidencia regional, «para no perjudicar» el relevo. Tras dimitir el miércoles como presidenta del Gobierno de la Comunidad y haber amagado con permanencer en Génova, Cifuentes abandona la máxima responsabilidad regional. Mantendrá su acta de diputada en el grupo popular de la Asamblea, algo que la dirección nacional aprueba mientras que no sea imputada por el caso de su máster. El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid abrió ayer diligencias para investigar un presunto delito de falsedad documental en la Universidad Rey Juan Carlos y citó a declarar como investigado al exdirector del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde. Cifuentes no está hoy investigada.

«Lealtad» a Rajoy

«Se trata de una decisión muy dolorosa para mí, porque llevo militando en este partido mucho más de la mitad de mi vida», escribió la exdirigente madrileña en su misiva dirigida a Cospedal, a la que manifiesta su «lealtad» no solo por su rango en Génova sino por su condición de «amiga». Cifuentes agradece a la ministra de Defensa que haya sido su principal defensora en este largo mes de crisis, que estalló con la polémica de su máster y que acabó con una dimisión traumática tras publicarse el vídeo de su hurto en un súper, guardado desde 2011.

La expresidenta madrileña pidió a Cospedal que traslade su decisión de dimitir del PP al presidente, Mariano Rajoy, cuyo «respaldo, aliento y cariño» asegura haber sentido en todo momento. «He sido siempre leal a nuestro Presidente, cuyo respaldo, aliento y cariño nunca me ha faltado, y que agradezco expresamente», escribe. Lo cierto es que Rajoy sostuvo su apoyo a Cifuentes pese a la polémica por su máster hasta que el vídeo del supermercado, donde sustrajo dos cremas por valor de 40 euros, la remató.