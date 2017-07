El cerco judicial sobre el expresidente de Murcia y líder del PP regional, Pedro Antonio Sánchez, se estrecha cada día más, pero Génova le sigue defendiendo convencidos de su «honradez». El juez del Tribunal Superior de Justicia confirmó que deberá sentarse en el banquillo por presunta prevaricación y fraude en la construcción de un auditorio en Puerto Lumbreras, siendo él su alcalde. Y la oposición al completa exigió que, tras renunciar al Gobierno regional, deje ahora también su acta de diputado y la dirección del PP murciano.

Sin embargo, fuentes populares reconocen que no le exigirán el acta de diputado si se formaliza la apertura de juicio oral. Insisten en que los hechos que están por aclarar no son corrupción política, si no «si existe o no una posible tramitación defectuosa de los expedientes» de la obra del auditorio.

«Él ya dimitió», recuerdan sobre su renuncia a la Presidencia del Ejecutivo tras plantear la oposición una moción de censura en abril.

Ciudadanos, socio del PP en esta comunidad, aseguró ayer, tras conocerse el auto de procesamiento del juez, que la situación de Sánchez es «totalmente insostenible». También el PSOEapretó a los populares. «Pedro Antonio Sánchez debe dejar el acta de diputado, dar la cara y enfrentarse al juicio oral sin ampararse en ningún privilegio político ni en el aforamiento», señaló el portavoz socialista, que denunció que el PP sigue «amurallado».

Los estatutos del PP recogen la suspensión provisional de afiliación de un cargo cuando se dicte auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción. Y su expulsión si es condenado en firme.

Los populares insisten en que «no falta un solo euro» de los hechos investigados por la Justicia y creen que al final se desmontará la acusación.

Caso Auditorio

El juez del TSJ de Murcia ha ordenado abrir juicio oral contra Sánchez por presunto fraude y prevaricación en la construcción de un auditorio en Puente Lumbreras, durante su mandato de alcalde.

Caso Púnica

El fiscal cree que Sánchez está «abocado»también a ir al banquillo por haber contratado una campaña de reputación online siendo consejero del Gobierno de Murcia.

Dimisión

Pedro Antonio Sánchez dimitió de su cargo como presidente del Ejecutivo de Murcia el pasado 4 de abril, acorralado por la oposición que amenazó con llevar al final la moción de censura planteada contra él.