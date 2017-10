GÃ©nova desautoriza a Casado y Albiol sobre la ilegalizaciÃ³n del independentismo

Genova ha desautorizado este lunes a su portavoz, Pablo Casado, y a su líder en Cataluña, Xavier García-Albiol, por plantear la legalización de partidos Independentistas y ha señalado oficialmente que en España lo punible judicialmente son los hechos, no las ideas.

«Afortunadamente en nuestro país uno puede sentirse como quiera, es uno de los valores de nuestra democracia. Lo que se condena, lo que lleva una respuesta judicial y política son los hechos», ha asegurado el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo.

«Esa es la posición oficial del PP», ha zanjado el numero tres del partido, recordando que lo expresado por Casado hace una semana en la sede de Génova era «a título individual». Así lo aclaró el portavoz, recordando que en otros países europeos, como Alemania, donde no se autorizan los partidos cuyo programa político atente contra la unidad nacional.

También el presidente del PP catalán, Xavier García-Albiol, se ha mostrado partidario de prohibir «programas electores» que defiendan la secesión. «No me parece muy presentable y no me parece que ocurra en otro país que alguien se presente para destruir tu propio país. Me parece insólito. Si alguien tiene la tentación de presentarse a las elecciones diciendo que si ganan llevarán a la destrucción de España, no me parece admisible», ha apuntado Albiol en una rueda de prensa en Barcelona.

Maillo, preguntado hasta tres veces por esto, ha terminado rechazando la postura de sus dos compañeros y ha dejado claro que la posición oficial del PP es que «afortunadamente en España uno puede pensar libremente, puede tomar partido por ser independentista o no», al tiempo que ha agregado que el Estado de Derecho persigue los hechos, como ocurre hoy en Cataluña con quienes se saltan la legalidad, pero no los pensamientos.