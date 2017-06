GÃ©nova amenaza con poner una gestora en Valencia si no cesa la lucha interna

«No hacer nada también es hacer algo». Con esta frase tan propia de Mariano Rajoy se defienden en Génova ante la incapacidad de lograr un acuerdo que desbloquee la lucha interna por el poder en el PP de Valencia. La situación preocupa especialmente por tratarse de uno de los principales caladeros de votos del partido, fortín inexpugnable de los populares hasta 2015, y donde se ha recuperado cuarto de millón de votos en las últimas generales. Pero tras meses de enfrentamiento entre los dos candidatos provinciales, Vicente Betoret y Mari Carmen Contelles, la dirección nacional ha aplazado «sine die» la convocatoria del congreso, que ya es seguro que se pospone hasta después del verano. Por falta de tiempo y, sobre todo, por la imposibilidad de llegar a un acuerdo con las partes enfrentadas. Tan enrarecido está el clima que en la cúpula del partido toma fuerza la opción de colocar una gestora en el territorio «durante un año», hasta esperar que las aguas bajen más calmadas.

La instauración de una gestora, que ya existe en la capital, acentuaría la crisis de identidad de un partido arrasado por la corrupción y ávido lanzar un mensaje renovador a sus bases. Además, supondría un varapalo para su actual presidenta regional, Isabel Bonig, comprometida con abrir el partido a la militancia y con regenerar sus actuales estructuras. En Génova habían intentado hasta ahora espantar esa medida de crear un órgano interino. «Sería solo en caso extraordinario, la última opción», decían hace semanas. Pero la dirección ya no la descarta, visto que el conflicto está encallado. «Congreso antes de las elecciones, habrá. Pero puede haber una gestora un año hasta que las cosas se calmen», apuntan en Madrid.

La obsesión de Rajoy es evitar a toda costa que el partido se descoyunte en un congreso dividido, como ha ocurrido en Cantabria. Allí el PP regional votó roto (51 por ciento frente al 49) y lejos de rehacerse, la guerra se ha recrudecido. Por eso Génova no autorizará el congreso en Valencia, convencido de que la lucha es a brazo partido. «El congreso no se va a convocar si no hay un acuerdo que nos garantice que habrá paz, gane quien gane», asegura un responsable de la dirección nacional. En Castellón y en Alicante sí acaban de elegirse las nuevas estructuras provinciales con cierre de filas total.

Tanto la dirección nacional como la regional que preside Bonig defienden la salida pactada para el PP de Sevilla. Allí se ideó una fórmula mixta por la cual se dejó votar primero a las bases y después se acordó una lista conjunta encabezada por el vencedor. Esta opción es aceptada por Contelles, actual portavoz en la Diputación. Sin embargo, Betoret, hoy líder provincial, exige votación a doble vuelta, sin pactos de antemano. En esta situación de parálisis, Bonig lo que quiere es votar cuanto antes, convencida de que las heridas ahora abiertas sanarán tras el cónclave y habrá unidad en torno al nuevo líder.

Nueva reunión

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, tiene previsto citar en los próximos días a los dos candidatos en liza para ablandar sus posiciones, aunque en Génova asumen que en este momento poco se puede hacer. «Se prepara una lucha muy dura», observan desde Madrid, donde culpan a la baronesa regional de no haber sabido lidiar con imparcialidad y haberse situado del lado de Contelles. En su entorno defienden su neutralidad aunque señalan que ella cuenta con más apoyos en el territorio y tiene un perfil «peleón», más adaptado a lo que necesita el nuevo PP valenciano. A los dos rivales se suma una tercera aspirante, María José Penadés, que no tiene opciones.

El caso Taula, una bomba de relojería en el PP del Ayuntamiento Sin la convocatoria del congreso provincial no se puede convocar los cónclaves locales, incluido el de la capital, donde reina una gestora desde que hace un año imputaran a nueve de los diez concejales por el Caso Taula. El PP ha iniciado ya la búsqueda del futuro candidato al Ayuntamiento y la primera opción ha sido Esteban González-Pons, pero el portavoz del PP en el Europarlamento ya ha transmitido que quiere permanecer en Bruselas. Mientras tanto, la parálisis en la renovación del PP provincial ha favorecido que en los últimos días los concejales apartados por estar imputados se hayan sublevado exigiendo su espacio. En la dirección del partido asumen que el juez abrirá juicio oral contra ellos, lo que les deja automáticamente fuera.