La Generalitat permite dar clase sin máster pero no sin catalán La última convocatoria para contratar personal interino docente en los centros públicos en Cataluña ha ido acompañada de una rebaja de los requisitos formativos pero no afecta a las exigencias lingüísticas

Miquel Vera

¿Contratar profesores sin el máster exigido para dar clases en Secundaria? Sí. ¿Profesores con dicho título pero que no acrediten un nivel suficiente de catalán? No. Esta es la situación que ha indignado a parte de profesorado de Cataluña que ve como la última convocatoria para contratar personal interino docente en los centros públicos ha ido acompañada de una rebaja de los requisitos formativos que se pide a los profesores que, no obstante, no afecta a las exigencias lingüísticas.

«El máster que ya no pide la Generalitat es indispensable porque garantiza la calidad a nivel pedagógico, es lo que capacita a los profesores. Es más importante que otras titulaciones», denuncia a ABC, Ferran Barri, coordinador del sector educativo del sindicato CSIF, que ha recurrido la convocatoria al entender que los criterios de selección son contrarios a derecho.

Desde CSIF advierten que actualmente hay profesores que a pesar de tener el máster, que se exigía hasta ahora para ser profesor de Secundaria, ven como otros docentes sin ese título les pasan por delante por el mero hecho de acreditar el nivel de catalán que requiere la Generalitat. Desde el sindicato también critican la escasa previsión del gobierno catalán, que, abrumado por la falta de profesores, ha rebajado las exigencias que plantea para dar clases.

CSIF anunció ayer, en una rueda de prensa con el presidente del sindicato, Miguel Borra, y sus responsables de educación que recurrirán la convocatoria para que la formación pedagógica prime en el acceso a la función pública.