Garzón y Rufián se enzarzan por ver quién utiliza mejor los votos del PDECat

«¿Es legítimo querer dejarnos aquí con Borbones y Bárcenas e ir de la mano de los Pujoles?». Así incendiaba este martes las redes sociales el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que acusaba de esta manera a los partidos independentistas de «ir de la mano» del clan Pujol, que representa la corrupción en Cataluña. El guante de Garzón lo ha recogido el portavoz adjunto de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, que le ha contestado con un «qué pena. En serio, qué pena».

Lejos de quedarse ahí, Rufián le ha lanzado otra pregunta a Garzón: «¿Y por qué los votos del PDeCAT valen para una moción de censura en el Congreso y no valen para un proceso de autodeterminación en el Parlament?», en referencia a que Unidos Podemos le reprochó al PDECat que no apoyase la moción de censura presentada contra Rajoy, en la que se abstuvieron. «Los votos no están vacíos, tienen ideología y clase» y aunque «al PDeCAT le pedimos facilitar la vida a las clases populares de España, no quisieron», ha contestado el líder de Izquierda Unida. Ante esto, Rufián ha respondido, «Venga, vale. Hablando de ideología y clase, ¿Por qué nosotros vamos con los Pujoles y vosotros no vais con Chaves y Griñán por el PSOE?».

El enfrentamiento entre las teorías comunistas de Garzón y las independentistas de Rufián se ha visto más claro cuando el primero ha querido marcar cuál es el «enemigo» real, a su juicio, «del capital», y no España.«Yo soy también independentista, pero, según lo veo, la soberanía popular se conquista contra el capital, no contra España». Rufián ha finiquitado la discusión con un último mensaje: «La derecha española te dice que no puedes por su pasado, la izquierda española te lo dice por su soberbia».

Podem y la CUP, al rescate de Rufián

Al cruce de declaraciones entre los dos diputados han salido al rescate la CUP y Podem. El cantante de rap, militante de la CUP y articulista Pau Llonch, contestó al mensaje de Garzón sobre España y el capital: «Contra ambos» porque «el Estado es estructuralmente funcional y a la reproducción del capital y contrario a la autodeterminación nacional y material».

También ha salido a defender a Rufián el secretario general de Podem, marca de Podemos en Cataluña, a pesar de que el partido de Garzón forma parte de la coailición de Unidos Podemos. Albano Dante Fachín le ha recomendado al líder de IU que visitara Cataluña «un par de semanas» para conocer la situación. Fachín mantiene un enfrentamiento interno con pablo Iglesias y la dirección estatal por la decisión de llamar a la movilización para apoyar el referéndum ilegal del 1 de octubre.