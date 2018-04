El futuro de Puigdemont, en manos de tres jueces La decisión de la entrega del expresidente de la Generalitat depende del tribunal regional de Schleswig-Holstein compuesto por tres magistrados

Nati Villanueva

¿Por qué es importante la postura de la Fiscalía alemana?

Porque ha sido la primera en pronunciarse sobre los dos delitos que contiene la euroorden (rebelión y malversación) y ha considerado que sí se dan los requisitos del que podría resultar más cuestionable de los dos, el delito de rebelión, que no figura como tal ni en su código penal y en el de los otros tres países que tienen que pronunciarse. La Fiscalía ve equiparable la rebelión a su delito de alta traición, que tiene un componente de violencia.

¿Quién decide ahora y cuándo lo va a hacer?

La decisión de la entrega está en manos del tribunal regional de Schleswig-Holstein compuesto por tres magistrados. No tienen por qué asumir la petición de la Fiscalía, pero sería extraño que los jueces adoptaran una decisión contraria a esa solicitud. No obstante podría darse el caso de que los jueces decidieran entregar al «expresident» solo por malversación (corrupción) y no por rebelión, lo que implicaría que solo podría ser juzgado en España por el primer delito y no por el segundo. Respecto a los tiempos, la portavoz del tribunal señaló ayer que el asunto podría quedar resuelto «en un par de días», el tiempo que tarden en analizar el informe del fiscal favorable a la entrega y el contenido de la euroorden. No obstante, disponen de un plazo máximo de 60 días prorrogables a 90.

¿Sienta precedente para el resto de países que tienen que decidir?

No, porque cada país tiene que tramitar la euroorden (extradición en el caso de Suiza) conforme a su derecho interno y la doble incriminación, pero decisiones contradictorias respecto a los distintos huidos no dejaría en buen lugar la cooperación judicial en la UE.