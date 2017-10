Las contundentes frases de Rajoy en el pleno del Senado que hoy dará luz verde al artículo 155 «Lo que amenaza a Cataluña no es el 155, sino el Gobierno de la Generalitat», ha afirmado el presidente del Gobierno

«He venido a esta Cámara a pedir su apoyo al acuerdo del Consejo de Ministros del último sábado. Voy a usar este turno para incidir en algunos aspectos de los que nos ocupa». Con estas palabras iniciaba Mariano Rajoy su intervención en el pleno del Senado que hoy dará luz verde al artículo 155 de la Constitución. Un discurso en el que destacan estos mensajes:

«Es la primera vez desde 1978, cuando se aprobó la Constitución, que se aplica. Estamos ante una situación excepcional, y se adopta porque la situación es excepcional. Con consecuencias para muchas personas»

«En Cataluña se ha pretendido, y de hecho se hizo, ignorar las leyes, derogarlas, incumplirlas... Se ha aprobado una nueva legalidad sin competencia alguna para hacerlo: una ley de referéndum, una ley de transitoriedad... Se ha privado a los miembros de la oposición a ejercer su derecho de ejercer como tales. Fue probablemente la mayor burla a la democracia que hemos visto desde la aprobación de la Constitución»

«La Mesa con el impulso del Gobierno decidió cerrar el Parlamento e impedir el control al Gobierno. ¿Qué dirían ustedes si esto ocurriera en esta Cámara o en el Congreso? ¿Cabe mayor ofensa a los representantes de los ciudadnos? ¿Qué derecho tienen a hacer esto? ¿Esto es democracia?»

«Se ha pisoteado la ley, el Estado de derecho y el respeto a las minorías»

«No estamos hablando de asuntos menores, son temas muy graves. Ustedes, piensen como piensen, y defiendan lo que defiendan, lo saben»

«Hacer caso omiso de la ley o liquidarla tiene consecuencias, cómo nos la va a tener. Cuando la ley se rompe, se rompe la convivencia. Liquidar la ley rompe las familias, acaba con amistades de años. Tiene consecuencias muy graves: las entidades financieras se van. Los depositantes dudan y actúan, y pueden poner en peligro muchas cosas. El crecimiento económico y el empleo empiezan a ir a la baja»

«¿Cuál tendría que ser la respuesta del Gobierno a esta situación? ¿Qué harían los más importantes países europeos si una de sus regiones les convocase un referéndum de independencia? En mi opinión, no hay alternativa. Lo único que se puede hacer, y se debe hacer, es acudir a la ley. Por eso hemos puesto en marcha el artículo 155 de la Constitución»

«Este procedimiento se inicia cargados de razones. Las medidas excepcionales solo deben adoptarse cuando no hay otro remedio posible para corregir otra situación excepcional. Pudimos haber puesto en marcha esta iniciativa cuando nos lo demandaron muchos, que también nos reprocharon que no lo hiciéramos. No lo hicimos entonces. Nos pareció que aún estábamos a tiempo para que las cosas volvieran a sus cauces normales. Pero no fue así»

«Bastaba con mantener los comportamientos propios de cualquier democracia, pero el presidente de la Generalitat no quiso. Fue él quien eligió que el proceso del artículo 155 continuara adelante. Él y solo él»

«Perseguimos cuatro propósitos. El primero: volver a la legalidad. En segundo lugar pretendemos recuperar la confianza. Este es el objetivo prioritario para todos. El tercer lugar, mantener los altos niveles de crecimiento económico, seriamente perjudicados. En cuarto lugar, celebrar elecciones en una situación de normalidad institucional. Para alcanzarlos, les pedimos que aprueben las medidas que el pasado sábado presentó el Consejo de Ministros»

«Si el Senado así lo dedide, la facultad de disolver el Parlamento de Cataluña pasaría al Gobierno en un plazo máximo de seis meses. Mi voluntad es hacerlo lo antes posible»

«El segundo enemigo del diálogo es el que solo quiere escucharse a sí mismo, el que no entiende o no quiere entender al otro. El único diálogo, la única negociación a la que se me invitó en mi condición de presidente del Gobierno fue en los términos de los plazos de la independencia de Cataluña. De la independencia de Cataluña es algo de lo que no puedo disponer. Todo lo demás es irrelevante»

«Yo hubiera venido aquí a defender mis posiciones. Aunque estuviera en inmensa minoría»

«La realidad ignorada o manipulada siempre acaba preparando su venganza»

«Lo único bueno del proceso catalán es si acaso, que ha servido para desenmascarar las mentiras y a quien las ha puesto en circulación»

«Esto lleva a la salida de Europa y de las instituciones, con lo que eso significa. No tendrá el apoyo de nadie porque va contra los principios y los valores de Europa»

«Lo que aquí se debate hoy es si ha llegado el momento de que se imponga la ley, no contra Cataluña, sino para impedir que se abuse de Cataluña. No para suspender la autonomía, sino para consolidarla. Contra lo que algunos pretenden, lo que amenaza a Cataluña no es el 155, sino el Gobierno de la Generalitat»

«Estamos ante un desafío de dimensiones inéditas en nuestra historia reciente. Nos enfrentamos por encima de todo a un desafío al Estado que pone en cuestión y amenaza con derribar lo que todos los españoles hemos levantado durante tantos años»

«No estamos ante una cuestión de partidos; el problema catalán no es cosa de estos o aquellos españoles, sino que es algo que nos compromete a todos, el Estado»

«No es Cataluña en exclusiva lo que está sobre la mesa, aunque el problema ahora esté en Cataluña. Porque el desafío afecta a España entera»

«Sabremos todos ofrecer la respuesta que las circunstancias nos reclaman. La historia juzgará también a los que somos responsables de elaborar una respuesta. Confío en que lejos de egoísmos de partido, cálculos electorales, inclinaciones ideológicas, sepamos ofrecer un gesto que esté a la altura de lo que esperan de nosotros todos los españoles»