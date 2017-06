Francisco Gil: «Si no hubiera sido por la Guardia Civil Ortega Lara estaría muerto ahora»

Francisco Gil, el guardia civil que encontró a José Antonio Ortega Lara, ha recordado en una entrevista con Carlos Herrera en COPE, la operación en la que se destapó el zulo en el que el funcionario de prisiones estuvo secuestrado durante 532 días. Una fecha de la que hoy se cumplen 20 años, con la imagen de un Ortega caminando cual esqueleto viviente, con una sudadera roja, hacia su casa, con cientos de personas arropándole.

«Nunca me olvidaré de ese olor, de cómo se encogía y cómo pedía que le matara. Aquel zulo era una tumba donde iba a morir», ha asegurado Gil. Un sentimiento que se corresponde mucho con el expresado por el propio Ortega Lara en una entrevista concedida a ABC hace dos años: «Fueron muchas tribulaciones, muchas peleas... incluso con Dios: "¿Pero qué me estás haciendo? Dame una salida, sea la muerte, sea la calle, pero llevo aquí un año y pico, no me dejas ninguna... No me obligues a hacerlo yo". Porque llegué a la situación del suicidio», aseguraba el antiguo funcionario de prisiones, que añadía: «Todavía me queda alguna secuela; por ejemplo, no puedo dormir con la persiana totalmente cerrada. Tiene que estar un trozo abierta, que vea luz. No soy claustrofóbico. Pero es indefectible, me vuelve la sensación de las medidas... cuatro pasos adelante, dos a la derecha, dos a la izquierda y cuatro hacia atrás».

Francisco Gil ha reconocido también en COPE que estuvieron a punto de marcharse de la nave, porque no encontraban ningún rastro del secuestrado: «Sabíamos que había algo por las investigaciones, pero habíamos hecho tres barridos y no había nada». Y ha confesado que, en aquel momento, el juez Garzón «no quería aguantar más tiempo de lo que se podía aguantar. Si no hubiera sido por la insistencia de la Guardia Civil, Ortega Lara estaría muerto ahora».

Francisco Gil ha recordado que, durante las investigaciones, los miembros de la Guardia Civil realizaron varias preguntas a Jesús María Uribetxebarria Bolinaga, el único etarra que se encontraba en la nave de Mondragón. Unas pesquisas que no gustaron al juez Baltasar Garzón. Según el agente, siempre quería dejar claro que la investigación la llevaba él.

Al principio, el miembro de ETA negaba que hubiera ningún zulo en aquel lugar, pero «ante la evidencia, se derrumbó y lo reconoció. Su reacción fue muy fría». Aún así, Gil reconoce que encontrarle «fue un golpe de suerte». «Un compañero vio que una de las máquinas no se movía como se tenía que mover y al levantarla nos encontramos el zulo», recuerda el agente sobre una de las operaciones «más duras» que ha realizado en su vida, debido a «la deteriorada situación en la que estaba a Ortega Lara».