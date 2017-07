La ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal pide que la reforma judicial se aleje de la política

La exfiscal general del Estado y fiscal de la Sala del Tribunal Supremo, Consuelo Madrigal, ha pedido al poder ejecutivo que si mantiene el rechazo de la creación de un pacto de Estado para la justicia debido al clima político, tampoco se usen las supuestas reformas dentro de la batalla «de la acción política».

Madrigal ha participado en una mesa redonda de un curso de verano que organiza la UCM en El Escorial junto a Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; Adolfo Prego de Oliver, abogado y ex magistrado de la Sala de lo Penal del TS; y Eduardo de Porres, presidente de la Audiencia Provincial de Madrid.

En la misma línea ha seguido Prego de Oliver, añadiendo que la justicia ha vivido una transformación en los últimos años y aunque en el 90% de los casos funciona, como deberían, «se ha envenenado la atmósfera social y ha impregnado a ciertos tribunales que ya no juzgan con el sosiego habitual» para mantener el contento popular.

A este respecto, el ex magistrado del TS ha increpado que se abuse de las prisiones provisionales, de las detenciones mediatizadas, de cautelares abusivas cuyos comisos a los familiares son extremadamente extensivas. Por ello, Madrigal ha hecho hincapié en la necesidad de que la ciudadanía pida un Pacto de Estado para la Justicia.

Por otro lado, Porres ha manifestado que cree improbable que dicho pacto por la justicia vaya a tener lugar, ya que los programas de las agrupaciones políticas difieren en concepto y forma, «el ámbito de la composición y el funcionamiento, y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el enfoque en los programas de los partidos políticos es distinto en todos ellos, por lo que desde el punto de vista político es poco probable».

Sin embargo, el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid ha señalado uno de los problemas que se está observando en la justicia debido a la implantación de las nuevas tecnologías sin ningún tipo de planificación y la dejadez del personal administrativo de los juzgados.

Regreso a la Estenotipia

Manuel Marchena ha respaldado la opinión de Eduardo de Porres y ha ejemplificado los problemas que representan las tecnologías cuando no hay un acuerdo de cómo utilizarlas en el caso de las grabaciones de declaraciones en un juicio. «El testimonio de la víctima es decisivo en muchos casos. En un juicio por un delito contra la libertad sexual, vamos a ver la grabación de la niña, pero la declaración no se escucha porque en la videoconferencia no se le ha puesto un micrófono. Este uso es insatisfactorio y provoca que los juicios se tengan de repetir y los testigos tengan que recordar una lacerante vivencia», ha añadido.

Por lo que en muchos casos el juicio se debe declarar nulo, o en cuyo caso darle la absolución al acusado ya procesado. Ante estos fallos judiciales que se vienen observando, el TS ha sugerido como una solución complementaria recurrir a la estenotipia, al igual que se realiza en las dos cámaras de las Cortes Generales para evitar el problema que se genera cuando hay una duda sobre una grabación que no se oye correctamente.