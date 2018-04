El fiscal del caso Alsasua: «Fue fascismo en estado puro» El Ministerio Público relata el clima de terror sufrido por la Guardia Civil en el municipio navarro

«Fascismo en estado puro». Con estas palabras tan contundentes ha descrito este jueves la Fiscalía el acoso sufrido por la Guardia Civil en Alsasua (Navarra), donde dos guardias civiles y sus parejas recibieron una paliza en la madrugada del 15 de octubre de 2016, una aparente noche festiva previa a la feria del ganado. El fiscal del caso, José Perals, ha mantenido su acusación por terrorismo contra los ocho supuestos agresores y ha recordado el daño generado por el «fascismo, la xenofobia y el racismo», que condujeron a «las mayores masacres» de la Historia. «Lo peor de la naturaleza humana» brotó en el municipio navarro, en el que un movimiento de la izquierda abertzale hostiga a la Guardia Civil desde 2011, una campaña de odio que culminó y llevó al ataque enjuiciado en la Audiencia Nacional.

El fiscal ha enmarcado el acoso de Alsasua en la estrategia que marcó la banda terrorista ETA, cuyo ideario y violencia asumieron los acusados, a pesar del cese de las armas de 2011. «Lo que se juzga no es romperle el tobillo a una persona, sino determinar si esas personas siguen una estrategia que la propia ETA ha declarado equivocada con todo el cinismo que se puede esperar de una organización terrorista», ha expresado el representante del Ministerio Público, que solicita penas de hasta 62 años y medio de prisión.

«Esta estrategia se mantiene», ha continuado el fiscal, para insistir en que sigue existiendo el llamado «frente de masas» de ETA, el conglomerado de asociaciones sociales que sirvió los fines de la banda terrorista y se subordinó a su disciplina. «No es una violencia gratuita, es una violencia política para generar terror», ha acotado el Ministerio Público. El fiscal ha asegurado que la «finalidad terrorista» era expulsar a la Guardia Civil y la Policía Foral del Alsasua, Navarra y el País Vasco, y aislarla, atemorizando a la población «que no piensa como ellos», para condicionar su actitud con el colectivo policial. El abogado de las novias de los agentes agredidos, Jaime Zuza, ha ahondado en esta idea: «No hace falta matar para aterrorizar».

Si la Justicia no castiga el ataque con la calificación de terrorismo, una cuestión que ha suscitado las críticas del entorno de los acusados y ciertos sectores sociales, corremos el riesgo de retroceder a los tiempos en los que «los chicos de la gasolina», los considerados los cachorros de ETA, encuadrados en las organizaciones Jarrai y Segi, «campaban a sus anchas», ha reflexionado el fiscal, en su alegato final.

El fiscal, como los acusaciones que representan a los guardias civiles y a sus parejas, ha lamentado que los agresores consiguieron su objetivo, al crear ese clima de terror que envuelve la vida de la Guardia Civil en Alsasua. La pareja del sargento, Pilar, que continúa residiendo en el municipio al seguir allí destinado su novio, «no puede salir de su casa». María José, novia del teniente y vecina del pueblo desde los tres años, «ha tenido que marcharse de su casa». El letrado de la asociación de víctimas del terrorismo Covite, Rubén Múgica, ha alegado que, si el tribunal no ve terrorismo, lo considerada solo un ataque personal.

«No fue una pelea de bar, fue una acción organizada, planificada y preparada para agredir exclusivamente a los guardias civiles y sus parejas con una finalidad terrorista, la finalidad de expulsar a los guardias civiles (de Alsasua, Navarra y el País Vasco) y atemorizar a una parte de la población que no piensa como ellos», ha concluido el fiscal, que ha individualizado la participación de los ocho acusados en el ataque enjuiciado.