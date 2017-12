El fiscal acusa de «incitar» a cometer atentados a un tuitero que ensalzó a ETA y los GRAPO Josue C.V. se enfrenta a un año de cárcel por un delito de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas

El fiscal de la causa contra un tuitero acusado de ensalzar a la banda terrorista ETA y a los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), además de humillar a sus víctimas, ha asegurado este lunes que con sus mensajes «incitó» a cometer atentados.

Así lo ha manifestado el representante del Ministerio Público durante el juicio en la Audiencia Nacional -que ha quedado visto para sentencia- a Josue C.V., que se enfrenta a un año de cárcel por un delito de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas por los mensajes publicados entre 2012 y 2016.

El fiscal atribuye al acusado, que se ha negado a declarar, la publicación de doce comentarios en Twitter en los que se lamenta, entre otras cosas, de que ETA «no esté activa» y manifiesta que las víctimas de la banda «tienen la cabeza desatinada de tanto ruido de explosión».

Desde esa cuenta también se publicaron en 2012 mensajes contra la exdiputada del Partido Popular Andrea Fabra, de la que se llega a decir que «no abriría tanto el container de basura orgánica que tiene por boca» si la organización terrorista siguiera en activo, y otros en los que alababa «la resistencia antifascista y los GRAPO».

En su informe final, el fiscal ha manifestado que «no se trata de mero enaltecimiento», sino que con estos comentarios se «incitó» a que sus destinatarios cometieran atentados, en especial los relativos a ETA, que «si bien no comete atentados, sí sigue activa».

El abogado de la defensa ha calificado de «bochornosa» la investigación de la Guardia Civil, enmarcada en la Operación Araña para detectar comentarios enaltecedores del terrorismo en las redes sociales, «como si no fueran necesarias otras labores de la Guardia Civil».

Ha alegado que estos comentarios, aunque «puedan ser de peor o mejor gusto, no están incitando a ninguna acción, no generan riesgo para ninguna persona ni para el orden jurídico y no invitan a cometer atentados tan reprobables como los de ETA».

También han comparecido como peritos los agentes de la Guardia Civil que analizaron el móvil intervenido al acusado, quienes solo se han referido a mensajes presuntamente delictivos entre 2012 y 2013, pero no hasta 2016, como sostiene el fiscal en su escrito.