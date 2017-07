Ferraz insta a sus cargos a permitir homenajes a Miguel Ángel Blanco

El PSOE lanzó este miércoles un claro mensaje a sus alcaldes en toda España para que no impidan de ningún modo la celebración de actos de homenaje a la figura de Miguel Ángel Blanco en la conmemoración del 20 aniversario de su asesinato a manos de la banda terrorista ETA.

El secretario de Relaciones Institucionales y de Administraciones Públicas de la Ejecutiva Federal, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, señaló ayer que «todos los socialistas deberíamos» apoyar los homenajes al concejal del PP asesinado en 1997. El número cuatro de la nueva dirección federal respondía así cuando se le preguntaba por una información de un diario nacional en la que se glosaban algunos casos en los que PSOE y Podemos estarían votando en contra de estos homenajes. Gómez de Celis dijo en primer término no conocer la información -«no puedo opinar sobre algo que no conozco»- pero acto seguido afirmaba que la dirección del partido «seguro» que respalda estos actos. «El PSOE y su Ejecutiva están en una posición clarísima de rememorar y tener en la memoria a Miguel Ángel Blanco», señaló.

Este conflicto se ha producido en algunos ayuntamientos de España en los que el PSOE ha votado en contra o se ha abstenido. Mientras, en el Ayuntamiento de Cádiz lo apoyaba y en otros municipios gaditanos se oponía. Lo hizo así en Jerez, Puerto de Santa María y San Fernando. El rechazo más sonado fue el del grupos municipal del Ayuntamiento de Bilbao.

«El principio del fin de ETA»

En Ferraz se quisieron desmarcar ayer de esas posiciones y defendieron la tradición socialista en la lucha contra el terrorismo: «Fuimos muy protagonistas en aquellos momentos, y fuimos partícipes de aquella visualización de todas las fuerzas en Euskadi, y hoy todavía seguimos rememorando, añorando y, cómo no, homenajeando». Y aunque no lo expresó de forma imperativa, Gómez de Celis sí hizo una reflexión que fija la posición del partido: «En todos los homenajes que tengamos que hacer los socialistas deberíamos de estar a favor de un homenaje a Miguel Ángel Blanco , porque entendemos que la sociedad española en su conjunto y la vasca en particular entienden que ese momento fue el principio del final de ETA».

Ayer se reunía con Gómez de Celis y con la vicesecretaria general, Adriana Lastra, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, que quiso intervenir en la cuestión para asegurar que es «absolutamente rechazable y detestable» que no se apoyen estos homenajes. El alcalde socialista de Vigo evocó lo sucedido con el asesinato de Blanco como un momento que «nos marcó a cada uno y marcó este país», y cuestionó cómo es posible que algún ayuntamiento se niegue a honrar su memoria y a votar absolutamente en contra.