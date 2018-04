Ferraz asegura que no sabía nada de la oferta del PSOE madrileño a Carmena José Manuel Franco hizo la oferta a la alcaldesa de Madrid de manera «informal», fruto de su «admiración»

El líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, admitió ayer miércoles que de modo «informal» y debido a la «admiración» que siente por ella le ofreció ser la candidata de los socialistas a la alcaldía de Madrid. En la dirección federal se recibió con sorpresa la noticia. En los principales despachos de Ferraz negaban que la invitación hubiera salido de ellos. «Es la primera noticia que tenemos», aseguraban. Minutos después se apresuraban a decir que Franco iba a aclarar que todo había sido «un chascarrillo».

La broma hizo estallar ayer las alarmas en el Palacio de Cibeles y en la calle del Buen Suceso, sede del PSM. La exclusiva de «El País» aseguraba que Carmena aceptó ser su candidata, el pasado diciembre, de cara a las municipales de 2019, pero que puso como condición el desembarco de Marta Higueras, delegada de Equidad; Rita Maestre, portavoz, y José Manuel Calvo, responsable del urbanismo, ambos de Podemos. Los socialistas, que han sufrido una sangría de casi 376.000 votantes en el Ayuntamiento de Madrid desde 2003 hasta las últimas elecciones, no transigieron, según la información, en esta rifa a la desesperada para sumar papeletas en las urnas.

La exjueza y sus escuderos

Carmena, que siempre ha sacado pecho de su independencia política, de no pertenecer a ninguna formación, es la garantía que necesita la marca blanca de Podemos para tener opciones de perpetuarse en el poder. Con la exclusiva se sembraba la duda de su fidelidad, sobre todo teniendo en cuenta que sólo mantiene buena sintonía con ocho de sus 20 concejales, los que representan el ala más moderada de Podemos. La nueva también revelaba que desde Ferraz no tienen rival que le haga frente, un capitán que consiga reconducir su barco a la deriva.

No fue la propia Carmena la que pudo esclarecer el asunto ya que, de nuevo, esta nueva crisis le pilló volando a otro país. En esta ocasión, hacia Costa Rica. Hasta tres veces declaró la alcaldesa en funciones, Marta Higueras, que no había habido un «ofrecimiento formal» del PSOE, y hasta tres veces repitió que su amiga no encabezaría la lista de una formación que no fuera la de Ahora Madrid.

En el Grupo Municipal Socialista la información cayó como un bloque gélido destructor. «Flaco favor nos hace», advertían. En Ferraz insistían en que la candidatura de Madrid es una cuestión nuclear y será una apuesta de la dirección federal que tendrá que someterse a un proceso de primarias.

«Conversación informal»

Esta mañana el líder del PSOE ha enmarcado en una «conversación informal» el momento en el que Franco hizo ese comentario que ni a él se le trasladó porque en ningún momento hubo oferta formal: «No pasa de ahí».

Sánchez ha enmarcado este comentario en el «prestigio, coraje y valor» que los socialistas ven en la figura de Carmena, por encarnar el fin de los gobiernos del PP. Sánchez no ha querido desvelar cuándo definirá el PSOE su candidatura pero ha asegurado que será «una candidatura muy potente con visos de ganar». Ferraz y la federación madrileña planean en principio celebrar estas primarias en otoño, dejando así margen para conocer si Carmena repite como candidata. Algo que condiciona la candidatura socialista.