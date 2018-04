Feijóo, sobre el máster de Cifuentes: «Mientras no se demuestre la contrario, ese título existe» El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado ser respetuosos con los tiempos. Ha considerado hoy como una improvisación el ultimátum dado por Ciudadanos a la presidenta de la Comunidad de Madrid

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado hoy como una improvisación el ultimátum dado por Ciudadanos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por lo que ha apuntado que es mejor esperar a que haya una «propuesta concreta».

Será entonces cuando el PP de Madrid tendrá que tomar una «decisión concreta», según Feijóo, respecto a esta condición de Ciudadanos, que ha dado al PP madrileño un plazo de 48 horas para que apoye en la Asamblea de Madrid la comisión de investigación sobre el máster de Cifuentes.

«No creo que debamos improvisar ni propuestas, ni respuestas, y me da la sensación de que aquí se están improvisando muchas cosas», ha afirmado Feijóo en su declaración a los periodistas hoy, durante la segunda jornada de la convención nacional del PP que se celebra este fin de semana en Sevilla.

Feijóo ha descartado que esta polémica por el máster de Cifuentes afecte a la credibilidad del PP porque ésta «no tiene nada que ver con una cuestión que afecta a una universidad» y está «muy por encima» de que este centro tenga algunas «contradicciones aparentes» sobre la expedición de un título.

«No sé si hay políticos preocupados por esto, le puedo asegurar que en el partido que yo milito no hay ninguna preocupación al respecto», ha aseverado.

Para Feijóo, sobre esta cuestión solo hay una pregunta que se puede contestar con un sí o con un no, y es si Cifuentes tiene un máster expedido por la Universidad Rey Juan Carlos o no y «si la respuesta es que no, lógicamente la señora Cifuentes no ha dicho la verdad».

Pero, a este respecto ha aclarado que «cree» en lo dicho por Cifuentes que ha «empeñado» su palabra ante la Asamblea regional «el lugar más solemne». Así que «mientras no se demuestre la contrario, ese título existe y está expedido», ha considerado.

Por eso ha reclamado ser «respetuosos» con los tiempos y las posiciones de cada uno, porque si Cifuentes tiene el título expedido no ha mentido y «si hay divergencias dentro de la universidad, que la universidad las aclare, si las hubiera», ha puntualizado.

A su juicio, no se puede es hacer responsable a un alumno de un título que expide la universidad y si hay alguna irregularidad en el funcionamiento de la misma, le corresponde a este centro aclararla.

El PP de la Asamblea de Madrid ha respondido ya en Tittwer al plazo dado por Ciudadanos anunciando que apoyará la comisión de investigación si ésta cumple el Reglamento del Parlamento madrileño porque no tiene «miedo» a la «verdad».