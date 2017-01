Un extesorero de AP alega que se fió de su «amigo» Bárcenas

El extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchís aseguró ayer jueves que nunca sospechó del origen de los fondos de Luis Bárcenas, quien le prestó 3 millones de euros en 2009, una operación que la Fiscalía Anticorrupción considera una simulación para ayudar al antiguo gerente del Partido Popular a ocultar su fortuna en Suiza. Sanchís declaró ayer ante el tribunal del caso Gürtel que necesitaba ese dinero para una empresa, a la que le faltaba liquidez, y alegó que los propios bancos suizos dieron el dinero por «bueno».

«Yo no pregunto a mis amigos si hacen la declaración de la renta. Yo he tenido muchas empresas fuera de España y siempre las he declarado. Lo doy por hecho», respondió el extesorero de AP, de 78 años y bisabuelo, a las cuestiones de la fiscal Concepción Sabadell, a la que arrancó su primera carcajada de la vista oral cuando relató su situación y relaciones familiares.

El presidente del tribunal, Ángel Hurtado, intervino en varias ocasiones para encauzar la declaración del acusado, que tendía a desperdigarse. El Ministerio Público pide para él 8 años de cárcel y desconfía de las transferencias de fondos que Bárcenas le envío desde una sociedad panameña.

«Lo peor de su vida»

Sanchís se definió como un amigo de segunda generación de Bárcenas, a quien conoce de «bodas, bautizos y comuniones» desde que era pequeño porque también fue amigo de su padre, y lamentó haberse dedicado un tiempo a la política. «Fue la peor decisión de mi vida», relató sobre los cinco años (entre 1982 y 1987) que fue tesorero de AP, partido al que desembarcó con el fallecido Manuel Fraga. Cuestionado por la fiscal si la contabilidad opaca del PP nació en su etapa en el partido originario, Sanchís señaló que entonces «no había ni caja B, ni A, ni Z». «No teníamos dinero, si la nómina la pagué yo en alguna ocasión, y los gastos de teléfono», expresó el extesorero.

El exdiputado del PP por Segovia Jesús Merino también declaró ayer y negó todas las acusaciones de la Fiscalía: que él intermedió a favor de la trama Gürtel en Castilla y León, junto a Bárcenas y que cobró a cambio pagos del cabecilla Francisco Correa. «Ningún empresario me conoce, no aparezco en las listas de regalos ni en las grabaciones del delator», aseguró.