La expresidenta del Parlamento balear opta de forma provisional por aceptar su nuevo escaÃ±o junto al PP

La expresidenta del Parlamento balear Xelo Huertas y la exdiputada de Podemos Monserrat Seijas se han sentado en el pleno de este martes en los escaños del Grupo Mixto que recientemente les asignó la Mesa de la Cámara, situados entre los asientos de los diputados del PP y los de Ciudadanos.

Cabe recordar que en el pleno celebrado la pasada semana Huertas y Seijas abandonaron el hemiciclo, después de que el actual presidente en funciones del Parlamento, el socialista Vicenç Thomàs, les hubiera llamado al orden en dos ocasiones por no haberse sentado en los escaños que les habían sido asignados. Las dos diputadas habían ocupado unos asientos que hay libres en el hemiciclo entre los representantes del PSOE y los de la coalición econacionalista MÉS. Unos minutos después de haber abandonado aquel pleno, Huertas y Seijas optaron por regresar a la sala, si bien sólo para sentarse en los asientos reservados al público.

Hasta ahora, había únicamente tres diputados en el seno del Grupo Mixto, dos por Ciudadanos y uno por Gent per Formentera (Gente por Formentera). La representante de este último partido, Sílvia Tur, no se sienta, sin embargo, al lado de la formación naranja, sino junto a los diputados del actual tripartito.

La destitución de Huertas como presidenta de la Cámara tuvo lugar hace dos semanas, tras haber sido aprobada por unanimidad por la Mesa del Parlamento. La decisión fue adoptada después de que los integrantes de la Mesa hubieran leído un informe de los letrados de la institución en el que se señalaba que de no procederse al cese inmediato de Huertas, se podría incurrir en un delito de prevaricación.

El detonante de la actual crisis institucional, que de momento aún no ha llegado a su fin, cabe situarlo en noviembre del pasado año. Hace tres meses, Huertas y Seijas fueron suspendidas cautelarmente de militancia por haber amagado, en un chat interno, con no apoyar los Presupuestos de la Comunidad de 2017 si no se renovaba un convenio que el laboratorio científico del dirigente de Podemos Daniel Bachiller tenía suscrito desde hacía una década con el Gobierno balear. La Comisión de Garantías regional fue la que informó del caso al órgano equivalente estatal.

El proceso disciplinario culminó recientemente con la expulsión definitiva de Huertas y de Seijas de Podemos y también del Grupo Parlamentario, a pesar de que finalmente las dos votaron a favor de los Presupuestos, al igual que sus ya excompañeros de partido. Ambas diputadas han venido reiterando que su expulsión obedecería únicamente al hecho de haber cuestionado diversas actuaciones de la cúpula regional, acusación que ha sido negada por los actuales dirigentes.

Por lo que respecta al posible relevo de Huertas al frente de la Cámara, el PSOE y MÉS han transigido finalmente ante Podemos, y ya no vetan al candidato propuesto por la formación morada para presidir el Parlamento, Baltasar —Balti— Picornell, activista republicano y anticlerical. La pasada semana, el secretario general de Podemos Baleares, Alberto Jarabo, había planteado un ultimátum a socialistas y econacionalistas, en el sentido de que si no aceptaban a Picornell para presidir el Parlamento, la formación morada consideraría roto el pacto de gobernabilidad suscrito en junio de 2015 entre los tres partidos.

En el pleno celebrado este martes, tres portavoces parlamentarios le han preguntado a Armengol sobre este asunto. Así, el representante de Ciudadanos, Xavier Pericay, ha dicho que Podemos no sería un partido «de fiar» y ha señalado que la presidenta balear tendría una parte de responsabilidad en la actual crisis. Por su parte, el portavoz de Proposta per les Illes (PI), Jaume Font, se ha mostrado también crítico con la formación morada y ha lamentado la «mala imagen» que se está ofreciendo a la ciudadanía.

Más crítica ha sido la portavoz del PP, Margalida Prohens, quien ha acusado a la mandataria balear de aceptar ahora a Picornell sólo para continuar como presidenta de la Comunidad. «Todo vale con tal de seguir sentada en el Consulado del Mar —sede del Ejecutivo autonómico—, señora Armengol», le ha recriminado Prohens. A continuación, ha propuesto a la diputada popular Nuria Riera, que fue consejera de Educación en la pasada legislatura, como posible nueva presidenta de la Cámara.

Armengol, que ha pedido «disculpas» por la actual crisis en el Parlamento, ha asegurado que el próximo 14 de febrero habrá ya un nuevo presidente en la Cámara. En ese contexto, ha rechazado a la candidata propuesta por Prohens y además le ha recriminado al PP que, supuestamente, no haya pedido disculpas por los casos de corrupción vinculados a la etapa de Jaume Matas como presidente autonómico.