El expresident empieza a quedarse solo

Marta Pascal se ha movido y ha dicho que Cataluña necesita un gobierno estable. Informó a Puigdemont de que lo diría y el líder de los fugados se dio por enterado. Dos factores han motivado la jugada: el primero, poder revocar el artículo 155 cuanto antes y recuperar las instituciones del autogobierno; el segundo, no dejar en manos de Esquerra el tradicional discurso convergente de la moderación y el posibilismo. En los próximos días, un degoteo de alcaldes convergentes apoyarán a Pascal. Tras la declaración judicial de Mas de la semana que viene, se esperan del PDECat movimientos más contundentes. Elsa Artadi salió ayer, de inmediato, a desmentir a la líder de su expartido, pero no porque no estuviera de acuerdo, sino porque la actual competición independentista consiste en conseguir asesinar a Puigdemont sin parecer que eres tú quien lo mata.

Esquerra por su parte asume que el presidente depuesto quiere nuevas elecciones porque hace más de tres semanas que Junts per Catalunya promete una solución para investir de modo efectivo a Puigdemont en el Parlament y la solución no acaba nunca de llegar. Todo lo que JpC propone es impracticable, porque ni siquiera permitíría que Puigdemont fuera investido, y que al cabo de dos días el Tribunal Constitucional lo anulara, sino que la investidura nunca sería inscrita en ningún diario oficial, ni los letrados se personarían en el hemiciclo, ni tampoco los ujieres. Se trataría de una investidura inexistente, de una performance que lo único que comportaría serían inhabilitaciones para la Mesa y el muy probable encarcelamiento de los apercibidos de sanción: Rull, Turull, Romeva, Forcadell etcétera. De esta falta de la solución para una investidura efectiva, viene el aplazamiento del Pleno que decide Roger Torrent, en uso de sus potestades de presidente del Parlament.

Y entendiendo que Puigdemont y los suyos, desde entonces, se han dedicado sólo a marear la perdiz, los negociadores de ERC trasladaron ayer a los de Junts per Catalunya que el tiempo de las «astucias» había acabado y que con la legalidad autonómica y constitucional -que el independentismo no fue capaz de desbordar el 27 de octubre- el terreno de juego es «el que hay», y que «quien haga ver que no lo ve, o engaña a su gente, o ha perdido el sentido de la realidad».

Fue precisamente apelando a este sentido de la realidad que los negociadores de ERC se plantaron el pasado viernes y no avalaron una propuesta de resolución por el reconocimiento de Puigdemont como «president a l’exili» si antes no se cerraba un acuerdo global que implicara un «govern» real.

Revocar el artículo 155

La propuesta de resolución (es decir, una mera declaración de intenciones) venía a reconocer la victoria de las fuerzas independentistas el 21-D, que Puigdemont tenía el apoyo mayoritario de la cámara para ser investido y que era «una profunda injusticia y una arbitrariedad antidemocrática» no aceptar lo establecido por las urnas. ERC no tenía ningún problema con el contenido de la propuesta, pero quería vincular su aprobación a que los de Puigdemont se comprometieran con la gobernabilidad, para avanzar en el plan de gobierno que necesita el país para seguir adelante y para revocar el 155 y las actuaciones que Moncloa prepara por si no se forma gobierno en Cataluña: desde la escuela catalana hasta TV3, pasando por Salud y Emergencias.

Por ello, ERC lleva semanas insistiendo en que la valentía de esta legislatura consistirá en hablar claro al independentismo más emocional, que todavía cree en la independencia para mañana. En este sentido, la primera claridad que quieren asentar los republicanos es que Soraya Sáenz de Santamaría deje de ser la presidenta de la Generalitat.

Pero de momento Puigdemont, en su ensimismamiento paranoico, todavía se siente más cómodo en el conflicto, aunque con su tozudería personalista se lo acabe llevando todo por delante.