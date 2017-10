El referéndum ilegal en Cataluña ha despertado gran interés en la mayoría de países europeos y también al otro lado del Atlántico. Los medios de todo el mundo se hacen eco en sus primeras páginas de lo que acontece en Barcelona y de los pasos que da Puigdemont o el Gobierno español.

Sin embargo, el tema no sólo interesa a los ciudadanos de a pie y las empresas, inmersas en un universo global, también necesitan conocer los motivos que han llevado al Gobierno catalán a intentar proclamar la independencia. Por ello The Hispanic Council, un think thank que fomenta las relaciones bilaterales entre España y EE.UU. ha elaborado un pequeño vídeo en el que explica de una forma muy gráfica el conflicto en Cataluña.