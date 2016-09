Expertos en Derecho denuncian el «uso fraudulento» de la ley por el soberanismo

«El ordenamiento jurídico no está pensado para gente tan tramposa». Para Pablo Nuevo, abogado y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Abad Oliba CEU, los líderes del proceso soberanista han demostrado ser unos artistas contumaces en el «uso fraudulento de la ley». «Ante los suyos proclaman la desobediencia, ante los tribunales de justicia buscan el amparo de la ley», apunta Nuevo en relación al proceder de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que el pasado julio, según la Fiscalía, permitió con su actuación «determinante» que la Cámara entrase en colisión directa con el Tribunal Constitucional, al aprobar la «hoja de ruta» para la desconexión de Cataluña de España.

Tras la reforma de la ley del TC de 2015, las consecuencias del «gesto» del Parlament pueden ser directas: multas de entre 3.000 a 30.000 euros, suspensión de funciones de los cargos que desobedezcan o incluso la exigencia de responsabilidades penales.

Aunque algunas fuentes jurídicas tienen dudas de la viabilidad de abrir la vía penal contra Forcadell, otras consideran que hay base suficiente para encausar a la expresidenta de la ANC por un delito de desobediencia. Así lo cree por ejemplo la asociación Libres e Iguales, que el 16 de agosto presentó ante la Fiscalía una denuncia contra Forcadell «por su reiterada desobediencia a las resoluciones del TC». Libres e Iguales apunta que de la investigación podría derivarse la ampliación del objeto de la denuncia por malversación de caudales públicos, ante la «desviación de los mismos de su finalidad lícita y su destino a actividades prohibidas por el TC, y por tanto antijurídicas».

En contra de lo expresado por esta asociación, que considera que «no hay ningún mandato legal que obligue a la Fiscalía a esperar a la resolución del TC», el Ministerio Fiscal no dará ningún paso contra Forcadell hasta que el Constitucional se pronuncie, tal y como dio cuenta ABC el miércoles. La respuesta del TC y de la Fiscalía, que en sus alegaciones sí ha pedido abrir la vía penal, está siendo muy medida, valoran fuentes judiciales, una cautela que también se aplican, según convenga, los soberanistas.

«La coherencia de la CUP»

Al igual que el expresidente Mas, encausado por la consulta de 2014, Forcadell probablemente apelará a la ignorancia en su informe al TC, asegurando que no incumplió su prohibición dado que el Alto Tribunal no detalló de manera explícita qué es lo que no podía hacer. Eso pese a las advertencias de los letrados del Parlament. «Está claro que es un argumento falaz, cogido con alfileres, pero como el Derecho Penal siempre se interpreta de manera restrictiva, se podrían acoger a ello», apunta el profesor Nuevo en alusión a la línea de defensa de Mas. «Al menos la CUP es consecuente con su desobediencia», añade.