La exembajadora de Cataluña en Berlín se presenta a trabajar Marie Kapretz afirma que es «como trabajadora de la Generalitat» se trata de su «obligación», aunque no ha entrado en la sede por la puerta principal sino más bien de incógnito

ROSALÍA SÁNCHEZ

@ABC_ES CORRESPONSAL EN BERLÍN 30/10/2017 10:02h Actualizado: 30/10/2017 10:06h

La embajadora de Cataluña en Berlín, Marie Kapretz, se ha presentado hoy en su despacho, en la calle Friedrichstrasse número 185, «como un día normal». Lo cierto es que no ha entrado por la puerta principal, sino más bien de incógnito, y ABC ha logrado dar con ella en el pasillo de los ascensores. En una breve conversación, no ha logrado precisar si la embajada está abierta o cerrada. La oficina en sí no abre ni sus 13 trabajadores han acudido a trabajar, asegura Kapretz, porque en Berlín es puente y disfrutan de días libres. Ella, en todo caso, sí ha acudido «porque como trabajadora de la Generalitat considero que es mi obligación».

Esta embajada, en la milla de oro berlinesa, fue la primera en el extranjero que abrió Cataluña, en 2008, de la mano de Carod Rovira. Situada en un lujoso edificio, a cinco minutos a pie de la Puerta de Brandemburgo, comparte instalaciones con el Instituto Ramon Llull y desde aquí se coordinan también otras dos oficinas abiertas en Fránkfort y Múnich. Según Kapretz, no está previsto a lo largo del día ninguna declaración o comunicado de esta embajada informando acerca de si está abierta o cerrada. La responsable de prensa, Gemma Teres, está también de puente, según su jefa.

La actual embajadora es Marie Kapretz, una alemana de 42 años, nacida en Berlín y que apenas desapareció la República Democrática Alemania (RDA), la Alemania comunista, se trasladó a Cataluña en 1994 como estudiante de diseño gráfico en grado de formación profesional y entabló relaciones con Esquerra Republicana de Catalunya. Fue votada como concejal de ERC en Cercs, localidad barcelonesa de unos 1.300 habitantes donde se había instalado con su marido, el diseñador de nacionalidad griega Yorgos Konstantinou, también activista por la independencia de Cataluña.

Su llegada a Berlín en 2016 solucionó un grave problema de esta oficina, por la que habían ido pasando desde su apertura sucesivos embajadores que apenas lograron hacer penetrar el mensaje en la capital alemana. Alguno de ellos, como el muy destacado caso de Mar Ortega, no hablaba una sola palabra de alemán, lo que no fue óbice para, como el resto, cobrar un sueldo de entre 80.000 y 100.000 euros anuales.

Esta embajada dice representar a los aproximadamente 28.000 catalanes que viven actualmente en Alemania y promover a las empresas catalanas en este país. Según ha reconocido el portavoz del gobierno alemán, Steffen Seibert, la oficina lleva cuatro años solicitando que su titular sea recibido por Angela Merkel, reiteradas peticiones que la canciller alemana «no ha encontrado el momento de atender».