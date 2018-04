El exconsejero delegado de Repsol se niega a responder a los diputados sobre su nexo con Gürtel Ramón Blanco comparecie ante la comisión de investigación sobre el PP por haber sido asesor fiscal de empresas de Correa «A partir de hoy será mucho más difícil de creer que no tiene nada que ver viendo su actitud», advierte el PSOE El PP denuncia «presunción de culpabilidad» en la izquierda y defiende el derecho de los comparecientes a no declarar

El exvicepresidente y exconsejero delegado de Repsol, José Ramón Blanco, se ha negado este martes a contestar a todas las preguntas que le han realizado los portavoces parlamentarios en el Congreso de los Diputados respecto a su relación con el caso Gürtel.

Blanco había sido citado a comparecer en la comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del PP para dilucidar su papel dentro de la trama al haber sido el asesor fiscal de varias de las empresas de Francisco Correa, presunto cabecilla de la misma, entre 2005 y 2008.

Pero al inicio de la sesión, siguiendo la estrategia del extesorero del PP Luis Bárcenas o del exgerente de Imelsa Marcos Benavent -el autodenominado «yonqui del dinero»- se ha acogido a su derecho a no declarar por estar imputado en un procedimiento judicial en curso, para la protección de su defensa y de su presunción de inocencia.

La ley obliga a cualquier ciudadano a comparecer ante una comisión de investigación parlamentaria cuando es citado por la misma y también a decir la verdad al responder a las preguntas de los diputados. No obstante, le otorga el derecho a no contestar a las mismas si está implicado en un proceso judicial por los mismos hechos.

Blanco ha asegurado que no puede «aportar ningún dato» no obtuvo «ninguna información» sobre la presunta financiación irregular del PP durante el trabajo realizado para las empresas de Francisco Correa. «Nunca me dieron información alguna sobre el PP, ni sobre la manera de facturar a este partido. No he intervenido en ningún trabajo, nunca llegué a conocer que ninguna de las facturas que me enviaban fuera falsa. De serlo yo hubiera sido el primero engañado», ha sostenido, provocando gestos de incredulidad entre los portavoces de PSOE, Podemos, Ciudadanos y el Grupo Mixto, mientras los representantes del PP escuchaban con atención.

Siguiendo la misma línea, ha asegurado que «no tomaba ninguna decisión», sosteniendo que su imputación en el caso Gürtel obedece a «una incorrecta valoración de mi actuación como asesor fiscal porque en mi vida he desarrollado mi trabajo de manera intachable».

Pese a este alegato inicial, el presidente de la comisión de la investigación, Pedro Quevedo, ha ido otorgando el turno de la palabra a todos los portavoces, negándose Blanco a responder a la mayoría de ellas. Solo entró a reconocer que Orange Market «no sería viable sin tener como cliente al PP», su amistad personal con el expresidente del Gobierno, José María Aznar, -«dimos clase juntos preparando oposiciones»-, y con el expresidente de Repsol, Alfonso Cortina, que es el que le introdujo en esa compañía.