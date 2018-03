El eurodiputado de Podemos Miguel Urbán es amenazado de muerte en el Valle de los Caídos Se encontraba visitando el mausoleo junto a una delegación de eurodiputados del grupo de memoria histórica del Parlamento Europeo

ALEXIS ROMERO

El eurodiputado de Podemos Miguel Urbán ha recibido este viernes amenazas de muerte durante una visita al recinto del Valle de los Caídos. Urbán se encontraba de visita en el mausoleo junto a una delegación de eurodiputados del grupo de memoria histórica del Parlamento Europeo –que engloba a representantes de partidos como Podemos, PNV, el BNG, Syriza, Die Linke o el Partido Socialista Portugués– y familiares de víctimas del franquismo cuando, según ha relatado posteriormente, un hombre presente en las inmediaciones le ha amenazado con un gesto indicándole que le iba «a cortar el cuello».

En una rueda de prensa posterior celebrada en el Congreso de los diputados, el parlamentario ha relatado que «nosotros sabíamos que Falange y otros grupos de extrema derecha habían convocado cuando se hizo pública la visita de eurodiputados al Valle de los Caídos, y parece ser que también el abad ha llamado a acudir a la misa para defender el Valle de los Caídos ante la llegada de ocho peligrosos eurodiputados».

Según ha explicado, «la sorpresa de la gente de Patrimonio Nacional –la institución que se encarga de la gestión del monumento– era mayúscula por el número de gente que había. Lo primero que hemos hecho cuando nos han notificado que a las once empezaba la misa ha sido hablar con el abad para adelantar la visita y de esta forma no colisionar ni entorpecer la propia misa, y de hecho lo hemos hecho, porque nos hemos ido con antelación; pero la a la salida, además de insultos, ha habido también amenazas de muerte, en este caso hacia mí, con gestos, básicamente de que me iban a cortar el cuello».

El eurodiputado ha anunciado que ha interpuesto una denuncia por las amenazas, siguiendo la recomendación del diector de Patrimonio Nacional. «Ha sido una propuesta de Patrimonio, que tenía gente allí; las amenazas no han sido a solas, sino con unos 20 testigos. El director me ha dicho que es intolerable que cualquier persona y más a un cargo público en una zona pública sea amenazado de esta forma y me ha recomendado hablar con la Capitanía de la Guardia Civil en el Valle de los Caídos». Posteriormente, ha formalizado la denuncia en el Congreso de los Diputados. Urbán ha afirmado que «hemos ido aproximadamente unas 80 personas, entre las que se encontraban personas que tienen familiares enterrados allí y que no se los dejan sacar, y su respeto y entereza ha sido escrupuloso ante los insultos».

La visita de los eurodiputados al monumento forma parte de una serie de actividades que el grupo de memoria histórica ha organizado para «dar a conocer el estado de impunidad que hay en España» con los crímenes del franquismo. La eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao ha explicado que el objetivo es «luchar contra la impunidad y demandar la recuperación de las personas desaparecidas para que las instituciones europeas tengan la visión real de lo que está sucediendo en el Estado español».

En este sentido han anunciado que trasladarán al presidente del Parlamento Europeo, el italiano Antonio Tajani, que «en una visita de parlamentarios al Valle de los Caídos uno de los diputados que ha ido allí a desarrollar su trabajo como euriodiputado ha recibido estas amenaza». Los diputados también enviarán una carta al vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, para denunciar este hecho.

Desde el grupo de memoria histórica se han lanzado críticas contra el PSOE por la visita de tres diputados socialistas, encabezados por Odón Elorza, el pasado miércoles al mausoleo, que se ha tildado de «contraprogramación». «Conocían tanto en el Congreso como en el Senado el contenido de este programa porque han estado invitados. Hacerlo un miércoles, tres personas del Grupo Socialista conociendo el programa y habiendo sido invitados a acompañarnos no es una buena idea, y esta contraprogramación no beneficia a nadie, porque necesitamos un gran consenso, ya que no es un tema partidista, sino de derechos humanos y de democracia».