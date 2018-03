Tabarnia: «Están nerviosos, les da rabia ver la realidad, la verdad» El portavoz de Tabarnia, Jaume Vives, apunta en una entrevista a ABC los objetivos de este nuevo movimiento

MIQUEL VERA

Barcelona 06/03/2018 01:39h Actualizado: 06/03/2018 08:27h

El portavoz de la Plataforma Tabarnia, celebra el éxito rotundo de la manifestación del pasado Domingo, que llenó el centro de Barcelona y marca nuevos retos en el horizonte de este movimiento irónico y político, como ir hasta Bélgica para encontrarse con Puigdemont.

¿Qué balance hacen de la manifestación?

Lo que pasó el domingo fue algo histórico, un éxito rotundo, primero por la cantidad de gente que salió a la calle. Se empezó a hablar de Tabarnia hace tres meses, aunque con el «procés» llevamos treinta años. En solo tres meses logramos llenar el centro de Barcelona, fue algo espectacular, increíble.

Hay algunos catalanes que ya ven Tabarnia como algo más que una broma...

Siempre hemos dicho que eso no nos da miedo. Es esencial saber que el humor no está reñido con la seriedad. Nosotros lo tenemos claro: Tabarnia es un movimiento de respuesta a las injusticias del nacionalismo. Si el nacionalismo quiere llegar hasta el final, nosotros también lo haremos.

¿Les ha sorprendido el silencio de partidos constitucionalistas como Ciudadanos o el PSC?

No tenemos contacto con los políticos y no interpretamos sus silencios. Si se quieren unir, bienvenidos, y nos parece genial también si no quieren hacerlo. Nosotros somos una cosa distinta a los -partidos, no los necesitamos.

¿Cuáles serán los siguientes pasos?

Para empezar, digerir el éxito de la manifestación del domingo; después, empezar a trabajar en nuestra próxima expedición, que será en Bruselas. Allí iremos a ver al expresidente Carles Puigdemont, que está de vacaciones en Waterloo, para hablar con él.

¿Tienen un objetivo en el horizonte?

Queremos ser una piedra en el zapato del nacionalismo. La situación actual en Cataluña es tan surrealista, y el debate racional ha quedado tan apartado, que la mejor forma de criticar el panorama en un mundo enajenado es el humor, llevando la realidad al absurdo.

¿El independentismo está inquieto?

Cuando he leído en la prensa catalana nacionalista lo que se decía de la manifestación todos mencionaban, en un momento u otro, la extrema derecha. También insinuaban que los manifestantes venían de fuera de Barcelona. Si que están nerviosos, les da rabia ver la realidad, la verdad, conocer la historia.