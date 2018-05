ENTREVISTA Espinosa de los Monteros: «Sin fondos, dejamos el terreno libre a quienes emiten mensajes anti-España» El Alto Comisionado de la Marca España asegura que se sienten «respaldados por el informe del Tribunal de Cuentas, porque dice que hay que dotarnos de medios»

Luis Ayllón

@luisayllon Seguir Madrid Actualizado: 14/05/2018 01:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Tribunal de Cuentas ha realizado un informe de fiscalización de la Oficina del Alto Comisionado de la Marca España, en el que expresa algunas críticas. ¿Qué opinión le merece ese informe?

Nos sentimos respaldados por él por dos motivos: porque no ha detectado ninguna irregularidad de carácter contable o económico, como no podía ser de otra manera; y porque el argumento principal es que hay que dotar de medios a la Oficina de la Marca España.

Hay como una idea transversal en el informe que pone en duda la utilidad de Marca España, porque dice que algunas de las funciones que realiza ya las tenían asignadas otros órganos del Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Era necesaria la creación de Marca España?

Una de las cosas que pone el propio decreto de constitución es que hay numerosas entidades y agencias o Ministerios que sectorialmente se encargan de la promoción de los temas de su competencia, pero faltaba algo, como ocurre en otros países, que intentara transmitir la imagen global de España, mandar un mensaje en su conjunto. Es algo que existe en todos los países desarrollados y, por ejemplo, el presidente Macron acaba de decir que había que potenciar Marque France.

El informe, efectivamente, habla de falta de medios y de presupuesto para Marca España, algo sobre lo que usted ha venido insistiendo…

Nosotros arrancamos sin fondos, porque la situación económica de España obligaba a esfuerzos para cuadrar las cuentas y no para generar más gasto público. Lo que hemos venido pidiendo en los últimos años es que, para desarrollar nuestra actividad en un sentido más amplio -y, últimamente, también para contrarrestar la acción negativa de otros-, hay que dotarle de unos fondos. Otros países tiene, 20, 30, 70 millones de euros y el Reino Unido hasta 120 millones de libras. Nosotros estamos pidiendo cinco millones de euros, que no es un gran esfuerzo.

¿Cuánto dinero ha gastado Marca España desde su creación?

Un total de 289.428 euros, de los cuales cerca de la mitad (118.340) corresponden al importe pagado al Parque Móvil del Ministerio de Hacienda por la utilización de un vehículo y un conductor para toda la Oficina. El informe indica que no se ha podido apreciar ninguna irregularidad, lo que equivale a una auditoria limpia.

¿Cómo se pagan los sueldos?

Los sueldos son de funcionarios, que los tendrían igualmente si trabajaran en otro sitio. Y luego tenemos voluntarios. Yo tampoco cobro retribución alguna.

¿Y, sin esos cinco millones, que reclama Marca España no puede continuar su trabajo?

Estaría perdiendo muchas oportunidades y un tiempo precioso de poder transmitir muchos mensajes muy favorables de España y dejaríamos el terreno más libre para aquellos que sí tienen presupuesto y transmiten mensajes anti-España.

¿Ha habido falta de medios o de iniciativa por parte del Gobierno español en la crisis catalana? ¿Ha perdido la batalla frente a los independentistas?

España ha ganado la batalla institucional. Se ha hecho un buen trabajo por parte del Gobierno, a la hora de explicar a los de otros países y organismos internacionales el argumentario español, pero donde no hemos llegado, ni unos ni otros, ha sido a la opinión pública, a través de mensajes más entendibles por el ciudadano de a pie.

¿Se podría haber cubierto esa deficiencia si Marca España hubiera tenido esos fondos que reclama?

Eso es difícil de saber, pero, por lo menos, el enemigo no hubiera estado sólo en el campo de batalla.

Pero da la impresión de que una vez que se ha visto esa deficiencia, seguimos yendo un poco a remolque…

Sí. Si queremos cambiar una serie de mensajes que han establecido ellos, debemos reaccionar. Nosotros, en Marca España, no nos hemos ocupado de eso. Nos hemos ocupado de transmitir mensaje positivos de España, no de meternos en la lucha de la crisis catalana, porque entendíamos que lo iban a hacer otros.

¿En qué medidas las ‘fake news’ han afectado a la imagen de España?

Todavía no podemos medir lo que han supuesto las ‘fake news’, pero ya sabemos que han servido para dar un altavoz más grande a los secesionistas catalanes, porque se ha renunciado al rigor y a la verdad en todas esas informaciones.

Desde su óptica de Marca España, ¿cree que la economía española y catalana se han visto afectadas por el conflicto?

Hay que tener presente que la imagen de España es muy fuerte. Estamos entre los países con mejor reputación en el mundo, entre los 15 primeros, y eso no se resiente por este asunto. Los datos que tenemos hasta ahora, indican que ha habido una cierta caída del turismo en Cataluña, una cierta desviación hacia otros sitios de España, de cruceros, de algunos congreso, del turismo individual o hasta de las reservas del Inserso, pero no hemos percibido ninguna decisión importante de inversión que se haya desviado, y, por tanto, no tenemos una sensación de que, más allá del ruido, esos mensajes estén determinando cambios grandes en las decisiones de inversión o de viajes.

Volviendo al informe del Tribunal de Cuentas, alguna de las cosas que señala es que no hay indicadores que permitan medir los logras de Marca España…

Yo creo que eso es una falta de conocimiento de quien ha redactado el informe, que nos acusa de no tener mediciones propias. Nosotros no tenemos medios para hacer encuestas y para ver qué opinan sobre España en Perú en Australia y, además, creemos que los indicadores más correctos son los neutrales. Por eso, trabajamos con muchos indicadores prestigiosos que miden tanto la notoriedad como la reputación de España. Aunque tuviéramos mucho presupuesto, yo no sería partidario de que nosotros hiciéramos la propia medición de nuestros resultados.

Se queja también el Tribunal de la dificultad de controlar los acuerdos que se establecen con distintas entidades…

Hemos firmado un total de 40 acuerdos con entidades como RTVE, Correos o asociaciones de empresarios, etc. Los 40 tiene informe previo de la Abogacía del Estado y desde el punto de vista jurídico son impecables. Ademas, ninguno de ellos supone gasto alguno para el Estado. No nos obligamos a acometer ninguna inversión. Son simplemente unos cauces para que entidades que quieren ayudar a Marca España, lo puedan hacer de una manera ordenada. Se nos acusa de no haberle dado seguimiento, pero es que el seguimiento lo tenemos con la acción diaria. Y si tenemos una acuerdo on TVE, cada vez que queremos hacer un video, estamos haciendo seguimiento. Esa acusación no la considero de ninguna importancia.

También les reprocha que algunos de los acuerdos han sido verbales, si ajustarse a la Ley de Procedimiento Administrativo….

Es que esa ley es de aplicación para los convenios que obliguen, de alguna manera, a la parte pública. Pero si yo, conozco al presidente de una gran auditora, por ejemplo, y esa gran auditoria dice que cree mucho en Marca España y quiere ayudar, y me pregunta cómo puede hacerlo, entonces, yo le digo, por ejemplo, que nos interesa disponer de un análisis profundo de la inversión extranjera. Si ellos me ofrecen hacerlo, sin coste alguno, no tengo por qué plasmarlo en documento alguno. Otra cosa es que lo hicieran a cambio de algo, pero nosotros no ofrecemos nada. Y en esos casos, algunos acuerdos se han formalizado verbalmente. No creo que haya nada que reprochar.

Una de las criticas le afecta personalmente, porque dice que uno de los acuerdos fue con una empresa textil de cuyo Consejo de Administración usted forma parte…

Mire, gracias a ese contacto, fue posible que esa empresa nos aportara, a cambio de nada, unos medios para hacer cosas que si no, no hubiéramos podido hacer.

Cuales han sido los principales logros de Marca España en estos años de funcionamiento?

Primero, haber contribuido a un proceso que ha ido de que cuando empezamos estábamos en las portadas de los periódicos con imágenes trágicas sobre la situación de España al momento actual, en que la opinión sobre España es notable o sobresaliente, en la mayoría de los países del mundo. En segundo lugar, haber acuñado el termino Marca España, que no existía, y hoy el 70 por ciento de las empresa españolas dicen que les sirve estar asociadas con Marca España. En tercer lugar, hacer planteamientos un poco globales, porque hoy hablamos lo mismo de deportistas, cocineros, empresarios, arquitectos, científicos españoles, y los hemos ido incorporando a la Marca España, cosa que ningún otro departamento podía hacer. Y finalmente, haber hecho todo eso sin medios económicos.

¿El Gobierno esta dispuesto a que haya medios a partir de ahora?

A mí el presidente del Gobierno me ha prometido medios este año.

¿Cual es el principal reto hoy de Marca España? ¿Quizás evitar una mala imagen por la crisis en Cataluña?

Yo creo que no. Me parece que les damos demasiada importancia con ese seguimiento casi diario de lo que hace un prófugo de la justicia. En los medios internacionales, ya se pasó hace tiempo de tenerlo en primera página. El principal reto que tenemos es el de conservar la buena reputación que tenemos y darnos a conocer en zonas del planeta de fuerte crecimiento en los próximos años y donde nuestro nivel de presencia es pequeño, como Asia y África.