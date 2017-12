España pedirá revisar el sistema de la euroorden: «No ha funcionado bien» El ministro de Justicia planteará este viernes en Bruselas a sus colegas europeos que se revise el mecanismo porque en el caso de Puigdemont ha quedado demostrado que no es eficaz

Itziar Reyero

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, trasladará este viernes a sus colegas europeos la necesidad de revisar el sistema de la euroorden al considerar que «se ha demostrado que no ha funcionado bien» y que carece de la eficacia y la agilidad pretendida cuando se aprobó este mecanismo de detención y entrega dentro de la UE, en 2002. Catalá aprovechará la reunión que mantendrá este viernes en Bruselas con el resto de ministros europeos de Justicia y la comisaria del ramo para plantear la necesidad de mejorar el sistema.

España expondrá el ejemplo de la euroorden emitida por la Audiencia Nacional hace un mes contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus consejeros, fugados en Bélgica. Una orden que ha sido anulada ahora por el juez del Tribunal Supremo para impedir que la Justicia belga limitara los delitos imputables a Puigdemont, no contemplados en el convenio de extradición.

«Es un caso práctico que demuestra que el sistema creado no es tan eficaz», afirmó Catalá en una charla informal con periodistas durante los actos por la Constitución en el Congreso. «Cabe hacer una reflexión sobre algo que no va bien», insistió recordando que desde que el sistema entró en vigor, hace quince años, no ha sido revisado.

El Gobierno considera que la decisión del juez del TS Pablo Llerena ha sido «inteligente» y «razonable» porque garantiza la igualdad en el trato judicial que recibirán en España los procesados, ya que Puigdemont y el resto de exconsejeros huidos no podrían haber sido juzgados por el delito de rebelión al no estar contemplados en la legislación belga.

Sobre la posibilidad de que el exdirigente catalán no vuelva a España, Catalá señaló que la justicia le puede juzgar y condenar «en rebeldía». «Se podrá quedar allí (en Bélgica), pero va a haber juicio y se le enjuiciará».

«El procés está kaputt»

En todo caso, el propio presidente, Mariano Rajoy, ha insistido en que al Gobierno «le tiene sin cuidado» si Puigdemont decide volver a España antes del 21 de diciembre para votar y recoger el acta de diputado al Parlament por su lista independentista de Junts per Catalunya. «Que haga lo que quiera», señaló durante la recepción en el Congreso.

El Ejecutivo está convencido de que políticamente el independentismo ha quedado desactivado y nadie más que los eurófobos y extremistas europeos apoyan ya a Puigdemont. «El procés está kaputt», aseveró la vicepresidenta, Soraya Sanz de Santamaría.