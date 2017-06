España estudia el envío de hasta 50 militares a Afganistán

España estudiará el envío de un pequeño contingente de fuerzas especiales a Afganistán -no mayor de 50 efectivos- tras la petición realizada ayer por el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, de aumentar el número de soldados de la misión de asesoramiento «Resolute Support», según informaron a ABC fuentes militares.

Esta petición, realizada en la reunión de ministros de Defensa celebrada ayer en Bruselas, se produce después de que EE.UU. anunciara su intención de incrementar sus tropas en el país centroasiático tras el deterioro de la situación, incluso con una presencia creciente del Daesh.

La petición de la Administración Trump a España es analizada ya a nivel del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) para un posterior visto bueno por el Consejo de Ministros y su posterior paso por el Congreso de los Diputados.

El envío de militares de operaciones especiales reproduciría el modelo de misión en Irak, donde las fuerzas del Mando de Operaciones Especiales ya adiestran al Ejército iraquí.

19 españoles en Kabul

No obstante, la ministra María Dolores de Cospedal -en declaraciones a la Prensa tras la conclusión de la reunión- subrayó que «a día de hoy no hay ninguna decisión tomada». Eso sí, Cospedal valoró que España «hizo un esfuerzo muy importante con nuestra presencia allí y seguiremos colaborando para mantener la estabilidad institucional del país». Fuentes del Ministerio de Defensa afirmaron que la decisión de enviar más tropas a Afganistán no se tomará antes de septiembre.

El pequeño contingente estaría especializado en el adiestramiento en operaciones especiales

Lanzada por EE.UU. tras el ataque del 11-S, la de Afganistán es la misión exterior más prolongada en la que ha participado España, con presencia de tropas sobre el terreno desde enero de 2002 y con un saldo de cien militares muertos,

Según las últimas cifras facilitadas por el EMAD, España contribuye con 19 militares a la misión de la OTAN de adiestramiento y asesoramiento de las instituciones militares afganas. Se trata de un pequeño contingente desplegado en el cuartel general en Kabul. En octubre de 2015, el Ejército español culminó el grueso del repliegue de su base en Herat, provincia del noroeste.

1.200 efectivos adicionales

La misión de la OTAN cuenta con un total de 13.576 efectivos, de los cuales 6.491 pertenecen a EE.UU. y en ella participan 39 países. En 2011 esta misión de la Alianza Atlántica llegó a contar con 130.000 efectivos, de los cuales alrededor de 100.000 eran estadounidenses.

Mandos militares de la OTAN trabajan ahora en un escenario que contempla el aumento de la misión en 1.200 efectivos para 2018, informaron fuentes diplomáticas. Por ejemplo, Reino Unido estudia enviar 100 soldados adicionales a su misión actual de 500.