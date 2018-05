España se asienta en Cataluña

Salvador Sostres

Seguir Madrid Actualizado: 17/05/2018 03:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los consejeros de Esquerra no quieren ser restituidos. Es igualmente poco probable que Josep Lluís Trapero acepte volver a ser el mayor de los Mossos. Los que tienen cuentas pendientes con la Justicia, y han tenido el valor de no ser además unos prófugos, saben que la justicia española continuará vigente en Cataluña y han entendido que es inútil la rebelión y que les va a ir mejor si muestran la buena predisposición que como mínimo -muy mínimo, porque habría que mostrar también arrepentimiento- se requiere para pedir clemencia.

Junqueras y los consejeros de Esquerra, además de no agravar su situación judicial y de tratar de mejorarla en la medida de lo posible, no quieren convertir el Govern en una trinchera de cartón piedra para el simulacro de una república que no existe. Desde que está en la cárcel, todos los mensajes que el líder de Esquerra ha lanzado han sido reconciliadores, pidiendo entendimiento y el fin de la política de bloques. El exconsejero de Justicia, Carles Mundó, bien asesorado por su abogado penalista, Josep Riba, se ha retirado de la política, ejerce de abogado y rehuye cualquier conflicto manteniendo un perfil bajo. Mundó, que no es menos independentista pero sí más inteligente que muchos de sus compañeros o excompañeros de aventura, nunca ha tenido ninguna duda de que la declaración de independencia del 27 de octubre fue un fracaso y de que no existe ninguna república catalana. El único exconsejero de ERC que todavía duda es Toni Comín, que tras ser rechazada su extradición a España por la fiscalía belga, puede tener en su cargo de conseller su casi única opción de garantizarse una cierta presencia pública y un sueldo.

El exmayor de los Mossos Trapero ha contratado los servicios de la -como Riba- magnífica penalista Olga Tubau quien, como no podía ser de otro modo, le ha dado a su patrocinado el mismo consejo de mantenerse alejado de la reiteración delictiva y del foco mediático.

Si la rebelión y la desobediencia que la CUP reclama -y por la que los anticapitalistas no han pagado ningún precio- fueran en serio las líneas de actuación del nuevo Govern, tampoco Quim Torra habría aceptado ser su presidente. De todos modos, el Gobierno ha pactado con el PSOE -mientras Ciudadanos continúa equivocándose de enemigo- volver a aplicar el artículo 155 a la primera ilegalidad, que de todos modos es poco probable que se produzca.

España se asienta en Cataluña. La retórica de «hacer república» o las escenificaciones del «president legítim» son folclore sentimental, que es la droga dura del procesismo. Pueden ser demostraciones grotescas y hasta inconcebibles, pero mientras no violen la Ley ni se lleven a cabo con dinero público, no pueden motivar reacción alguna del Gobierno, en tanto que el Estado no es un tertuliano ni su función es opinar sobre lo que no le gusta sino hacer que simplemente se cumpla su ordenamiento jurídico.

La línea de la Ley está claramente marcada en Cataluña. Los que la traspasaron tratan de enmendarse, los que todavía no la han violado juegan a que lo hacen pero guardándose de realmente hacerlo, y la farsa continúa intacta como en cualquier país que suplica vivir engañado.