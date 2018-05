Los escraches que Podemos nunca condenó

Noelia Vera , portavoz del Consejo de Coordinación de Podemos, ha contestado a Soraya Sáenz de Santamaría. «Ahora mismo en las puertas de la casa de Iglesias y Montero hay asociaciones 'fascistas' que quieren hacer daño y eso no le ha pasado a Sáenz de Santamaría», ha indicado Vera, que ha hecho hincapié en que son dos situaciones distintas.

Esperanza Aguirre

Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes durante un acto en Villaverde - EFE

Esperanza Aguirre sufrió un escrache en un acto en Villaverde, en plena campaña por la alcaldía de Madrid. Los abucheos de activistas antidesahucios se hicieron notar nada más comenzar el mitin en el distrito madrileño y Aguirre los invitó a tomar la palabra.

«Si alguno de vosotros queréis hablar os cedo el micrófono. Tú, que haces esa señal tan obscena, te dejo el micrófono, pero sería de mejor educación que me dejaras hablar a mí», retó Aguirre.

Al día siguiente, Aguirre señaló que las protestas no pueden «pretender acallar al que piensa de manera diferente a base de bocinazos, gritos y pitos». «A mí eso me parecen unos métodos que serán muy queridos por algunos, no puedo menos que recordar a Pablo Iglesias haciendo un escrache a Rosa Díez en la Universidad Complutense». «No son un método democrático para el debate», sentenció la popular.

Su posición llegó hasta el Ayuntamiento de Madrid cuando durante un pleno municipal afeó a Manuela Carmena su apoyo a los escraches. «¿Cómo es posible que a usted como jueza le parezcan bien los escraches?», espetó Aguirre después de que el concejal de Ahora Madrid denunciase haber sufrido uno.

«Todo lo que sea manifestar la protesta en contra de las actitudes que puedan tener determinadas personas que tienen responsabilidad pública es un ejercicio muy importante de nuestra libertad de expresión, y hay que asumirlo. Tenemos que tener costumbre las personas que hemos sido o vamos a ser autoridades que, cuando te critican, escuece; pero hay que entender que esa crítica es un regalo de la ciudadanía, que te dice qué has hecho mal y que te pide que reflexiones. Y es un regalo en esta democracia que permite que tengamos libertad de expresión», afirmaba en abril de 2015, cuando todavía no había sido investida como alcaldesa de Madrid. Unas palabras que mantuvo después de su llegada al consistorio madrileño.