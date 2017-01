Los errejonistas acusan a Echenique de consumar «un golpe burocrático»

Todos los puentes están quebrados. Mañana termina el plazo para que los equipos de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón alcancen un acuerdo para evitar la confrontación en la Asamblea Ciudadana de Vistalegre II. Y nada apunta a un acuerdo. Ni siquiera de mínimos o en cuestiones parciales.

En el sector afín a Errejón dan por hecho que no hay posibilidades, al margen de las declaraciones públicas, después de que en el día de ayer los representantes de Iglesias no acudiesen a la reunión para tratar de pactar un documento conjunto en materia de igualdad. Pero la puntilla ha sido la falta de acuerdo para pactar la renovación de la Comisión de Garantías.

El equipo técnico mandatado para la organización de Vistalegre II ha sido incapaz de alcanzar un acuerdo para renovar el órgano. Su composición, con espacio para las tres principales familias del partido, y su obligación a adoptar los acuerdos por unanimidad, han impedido que se alcance un acuerdo. Ayer, Errejón acusó a la decisión «unilateral» del secretario de Organización, Pablo Echenique, como causante de la falta de acuerdo.

Hoy, en atención a los medios en el Congreso de los Diputados, se ha vuelto a mostrar muy crítico: «No puede ser que las reglas del partido se dicten tan solo de una parte», ha señalado. Los errejonistas quieren un órgano en el que sus miembros tengan una total incompatibilidad y no puedan desempeñar un cargo público. «Las mismas que habría entre un diputado y un juez», ha abundado Errejón.

Pero las críticas a la falta de acuerdo, que en última instancia, ya que Echenique ha decidido que ante la falta de acuerdo sea la propia comisión actual la que decida cómo debe ser su renovación: «Me parece que eso es una mala noticia, aunque estamos a tiempo de que eso se revierta».

El órgano está actualmente controlado por su presidenta, Gloria Elizo, y de él forma parte también su marido, Pablo Fernández. La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha criticado que no se apueste ya por pactar un cambio:«La renovación de la Comisión de Garantias es un clamor en Podemos, no puede estar controlada por un matrimonio», ha señalado. Maestre ha cargado duramente contra Echenique por, a través de su cargo, «saltarse» la decisión del equipo técnico: «Lo que se está produciendo por parte del Secretario de organización se llama golpe burocrático».

Errejón no ha querido enterrar definitivamente la posibilidad de acuerdo, pero no ha escondido que apenas quedan opciones: «Estamos todavía en un tiempo de descuento, pero hay muchas cosas que a veces se solucionan en los tiempos de descuento. Y si no hay un acuerdo en todo, aplicaremos el sistema de primarias para que la gente pueda decidir los mejores documentos y a las mejores personas».