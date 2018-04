Errejón vuelve y pide a Iglesias que deje el «discurso catastrofista» «El cambio no tiene nada que ver con la inquietud de los de arriba, no me preocupa que estén inquietos. A mucha gente le produce más inquietud que nosotros podamos gobernar que el hecho de que continúen gobernando los que han instaurado la incertidumbre y el miedo».

ALEXIS ROMERO

Echenique: «En el PP se le puede dar un beso a Cifuentes un día y al siguiente dejarla caer» Ayer Podemos se reencontró con su militancia en el acto «En Marcha 2019» y revivió el ambiente de las dos asambleas ciudadanas que ha protagonizado el partido o de los mítines de sus dirigentes en pleno periodo electoral. Volver a respirar ese ambiente quizá también atrajo viejos fantasmas que, por falta de uso, habían quedado olvidados. Iglesias subió al escenario del Paraninfo de la Facultad de Filosfía de la Universidad Complutense de Madrid dispuesto a clausurar un evento que congregó a 3.320 militantes y simpatizantes de la formación. A su llegada al salón de actos resonó el «Sí se puede». También se escuchó un nuevo himno del partido, cuya letra está basada en un poema de Gabriel Celaya que Paco Ibáñez convirtió en canción y que concluye con la frase «anunciamos algo nuevo». Antes de Iglesias, el secretario de Organización, Pablo Echenique, leyó un manifiesto que pretendía ser el colofón del trabajo realizado durante todo el día en las comisiones formadas para dar el pistoletazo de salida a la preparación de las elecciones que tendrán lugar en 2019. Echenique habló de muchas cosas: de los derechos humanos, de la libertad de expresión, y también, de «la vieja trama de intereses corruptos que parasita lo común en beneficio de unos pocos». Apenas dos horas antes, el secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político, y candidato oficioso a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, protagonizaba una conferencia en la que pedía a su partido «abandonar el discurso catastrofista». «No tenemos que insistir mucho más en que son corruptos, sino en que existe la posibilidad de transformación. Es esa la esperanza, no la creencia de que ellos son muy malos, que incluso puede ser paralizante. No tenemos que defender que las fuerzas del cambio solo pueden subir ante una catástrofe». De esta manera, Errejón recuperaba el discurso crítico con Iglesias, el mismo que utilizó para confrontarlo en la última asamblea ciudadana, el mismo que, por otra parte, le costó la derrota. El diputado volvió a insistir, un año después, en que Podemos no es la fuerza «que viene a generar intranquilidad a los de arriba, sino tranquilidad a los de abajo. El cambio no tiene nada que ver con la inquietud de los de arriba, no me preocupa que estén inquietos. A mucha gente le produce más inquietud que nosotros podamos gobernar que el hecho de que continúen gobernando los que han instaurado la incertidumbre y el miedo». Este discurso, el del Podemos que genera miedo entre los votantes, fue uno de los que más irritó a Iglesias hace un año. La gestión del caso máster La conferencia de Errejón no tuvo una réplica directa. No se vio a un Iglesias apostando por generar miedo a las élites, ni siquiera insistiendo en el asunto de la corrupción. Pero una frase del secretario general resonó con más fuerza y contundencia que las demás y llegó directamente a los oídos de Errejón, que miraba desde la primera fila: «Necesitamos que Íñigo sea candidato para que sea presidente de la Comunidad de Madrid». Tres días antes, el PSOE anunció que presentaría una moción de Censura a Cristina Cifuentes por el caso de su máster, apuntalando una de las semanas más duras de la presidenta madrileña. El mismo día que Errejón se encontraba en Bolivia dando una conferencia y desaprovechando la oportunidad de hacerse visible en esas circunstancias. El diputado es candidato oficioso desde hace meses, pero no ha querido dar el salto para evitar que sus adversarios quemen su perfil antes de tiempo. Ayer Iglesias le lanzó una advertencia. Tampoco fue amable con la líder del partido en Andalucía, que en la misma conferencia en la que participaba Errejón exigió que el partido caminara en lo organizativo hacia «estructuras flexibles» y se alejara del modelo de «aparato». Semanas antes, Rodríguez mostró su disconformidad con que Iglesias quisiera poner las siglas de Podemos en casi todas las marcas y pidó más autonomía y comprensión para los diferentes territorios. Temas Elecciones

