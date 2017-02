Errejón: «Es urgente recuperar la hoja de ruta del Podemos original»

Íñigo Errejón apura las últimas horas para que los inscritos en Podemos apuesten por sus tesis. En el cierre de campaña de su candidatura ha planteado que «es urgente recuperar la hoja de ruta del Podemos original» y «no pedir carnets de pureza ideológica a nadie», sino volver a «levantar las banderas moradas» para «construir en positivo una mayoría transversal». El secretario político de Podemos defiende que «solo así se puede sacar al PP de la Gürtel de las instituciones».

Del PP se ha querido referir Errejón sin que le preguntasen,a dvertido de los mensajes que para Podemos han llegado desde el cónclave popular: «Les agradezco la preocupación y les invito a leerse nuestros documentos y a ver cómo se debate de ideas en una formación política democrática. Me permito lanzarles una advertencia: gracias por preocuparos por nuestros congreso, pero preocuparos mas por el vuestro no vaya a ser que el siguiente lo tengaís que librar en un centro penitenciario».

Pero lo cierto es que Podemos afronta Vistalegre II profundamente dividido y con la advertencia de Iglesias de que dejará su puesto si no se imponen sus tesis en las diferentes votaciones. Errejón ha dicho que está «convencido» de que en último término «prevalecerá la responsabilidad de estar donde los compañeros solicitan». Errejón ha considerado que las más de 120.000 personas que han participado ya en el proceso de votaciones demuestran «voluntad para ponernos de acuerdo». Y en este sentido ha asegurado que él el lunes seguirá «a las ordenes de mi proyecto político, en la posición en la que me hayan puest los militantes».

Errejón ha considerado en cualquier caso que no deben producirse salidas a partir de la próxima semana porque «cualquier proyecto de Podemos que entienda que sobra alguien es un proyecto que estrecha Podemos y lo hace más perdedor». Ha reivindicado por el contrario que debe imponerse un proyecto que entienda «que no solo no sobra nadie sino que falta todavía mucha gente por llegar», y en ese sentido ha planteado que tiene «la certeza» de que la decisión de los inscritos «va a ser un mandato para que nos entendamos y para que trabajemos juntos».

Consciente no obstante de que la campaña se ha polarizado entre las criticas de su entorno y el de Pablo Iglesias, Errejón ha defendido que algunos de quienes le acompañan en su lista «han sido insustituibles para que lograramos el millón de votos en las europeas y los cinco millones de votos en las pasadas elecciones generales». Y ha reclamado para todos ellos un mayor peso en el futuro de la organización: «Cuando hablamos de recuperar el rumbo del Podemos original, del Podemos de mayorías, del Podemos transversal que es mas amable hacia dentro y que es mas amable hacia fuera, nos referimos también a la gente que nos ha permitido llegar hasta aquí. No son los únicos, pero son parte de los imprescindibles».