Errejón ve «posible» un acuerdo con Iglesias pero pide un Podemos que recupere iniciativa

Íñigo Errejón ha señalado esta mañana que el acuerdo con Pablo Iglesias de cara a Vistalegre II no solo es «posible» sino que es «deseable». El secretario político entiende que ese es el mandato de la última consulta a las bases. «Hay que entenderse pero no desde la uniformidad».

En una entrevista en el programa Espejo Público, el portavoz del Congreso ha defendido que Iglesias «no va a ser derrotado en ningún caso» porque el debate no es sobre el liderazgo sino sobre «cuál es el rumbo».

Errejón ha querido aislar toda crítica de la figura de Iglesias, para evitar que el rumbo y la estrategia vayan ligados a su figura. «No vaya a ser que quien escudándose en eso no debata de lo político», ha planteado.

El secretario político y los suyos reconocen en privado que en los últimos meses Podemos ha perdido la capacidad de marcar la agenda política. Y en este sentido ha defendido un Podemos diferente: «Hay que construir una fuerza política de Gobierno. Lo importante es que diga Podemos sobre España». Errejón cree que Podemos «tiene que recuperar iniciativa política y no ser solo una fuerza de protesta o denuncia».

«Afinar» ese rumbo para construir «un Podemos ganador y no un Podemos que se repliegue» es el condicionante para que pueda haber acuerdo. El portavoz del Congreso pide un partido que sea «útil ya», y ha dicho no conformarse con las encuestas que sitúan a Podemos segundo porque en ellas no se percibe crecimiento del partido sino desplome del PSOE: «No me conformaría con eso. No le confiaría el éxito de Podemos a que los otros lo hagan mal».

Sobre su propuesta para el futuro de Podemos Errejón ha vuelto a insistir en la independencia de marcas con IU. «La unidad popular es algo más ambicioso que la unidad de la izquierda». Respecto a la relación con el PSOE ha defendido un Podemos capaz de «seducir» a sus votantes porque «lo importante es lo que hagamos nosotros».

Por otro lado, Errejón ha reconocido que le dolió en lo personal la campaña contra él en redes sociales «desde una parte del entorno más cercano a Pablo. Una campaña que cree que «no fue una buena decisión». «Alguna gente de su entorno se equivocó y eso les ha pasado factura». Errejón ha alertado de que cuando los partidos llegan a la lógica de «el que se mueve no sale en la foto» se convierten «en fábricas de mediocres» y que esa lógica «haría un Podemos más pequeñito».