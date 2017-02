Errejón: «El nuevo entorno de Pablo no me quiere en posiciones tan relevantes»

Las cartas están sobre la mesa. Podemos discute estos días el rumbo político de la organización, pero también se enfrenta en un reparto de poder para determinar qué personas ocupan las primeras posiciones del partido.

Esta mañana, en una entrevista en La Cafetera, Íñigo Errejón ha reconocido que gran parte del enfrentamiento estriba en la voluntad del entorno de Iglesias de apartarlo. «Una parte del nuevo entorno de Pablo no me quiere en posiciones tan relevantes como estaba antes», ha reconocido. Y sin nombrarles se ha referido a quienes promovieron «el señalamiento contra mí» en la campaña en redes sociales el día de Nochebuena.

En el entorno de Errejón siempre se ha apuntado en privado a figuras como Irene Montero o Rafa Mayoral. A ellos se refería este fin de semana Luis Alegre, uno de los promotores de Podemos y que fue fiel aliado de Iglesias, que los acusaba de hacer todo lo posible «por mantener su condición de cortesanos».

Así de contundente se mostraba Alegre en su carta: «El actual equipo de Pablo Iglesias (que no conserva ya ni a una sola de las personas que le hemos acompañado desde el principio) entró en Podemos con un objetivo que sólo podía conducir a la destrucción del proyecto. Entraron tarde y entraron mal, con la intención de excluir a todos los que no formaran parte de su pandilla. No son más de 4 ó 5 personas, pero suficientes para dar al traste con todo».

Entre el errejonismo las críticas alcanzan desde esa campaña en redes y tras su gestión de los últimos procesos internos al secretario de Organización, Pablo Echenique. Errejón hoy ha planteado que todas estas personas «Han ido ocupando posiciones en torno a Pablo» y que el resultado está siendo distanciarse del proyecto original: «No comparto una hoja de ruta que se aleja de los principios que dieron lugar a Podemos».

Errejón ha señalado que «nos tiene que hacer reflexionar para saber por qué de los cinco de Vistalegre se haya disgregado o ya no esté». El secretario político se refiere al conocido como «equipo promotor» que formaban Luis Alegre, Carolina Bescansa, Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias y él mismo.

Errejón ha reconocido que «añora esos momentos» y que entre Iglesias y él existe una carga personal importante. Y ha insistido en blindar la posición de Iglesias del debate: «No está en discusión quien ocupe la primera posición. Sí está más en discusión el resto de posiciones».

Se ha mostrado convencido de que «van a salir unas votaciones muy equilibradas», y que eso será «un mensaje de pluralidad y de unidad de entendimiento». Errejón lleva semanas tratando de alejar la sensación de que la contienda es un duelo con Iglesias: «Intentaré convencer a Pablo de que el todo o nada se ha acabo y toca integrar. A Pablo le quedan cosas muy importantes que hacer en política».

En último término Errejón ha considerado que el giro del nuevo entorno de Iglesias conduce a Podemos a una dinámica de resistencia para «superar un largo invierno» ante el Gobierno del PP, pero que él cree que «hay condiciones para hacer algo mucho más radical, que es gobernar y construir una mayoría nueva».